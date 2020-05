TPMP : la bourde de Kelly Vedovelli sur l’arrivée de Jean-Pascal Lacoste

Cyril Hanouna l’avait annoncé pendant le confinement et il l’a fait. Jean-Pascal Lacoste va devenir chroniqueur dans la bande de TPMP. Mais avant que l’émission revienne à l’antenne en septembre prochain, l’ancien candidat de la Star Academy a fait ses premiers en tant que chroniqueur dans "C que du kif" mercredi 19 mai sur C8. Si son arrivée a été saluée par ses collègues, Kelly Vedovelli a fait une bourde dont elle a eu du mal à se dépêtrer. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Cyril Hanouna ! Alors que Jean-Pascal Lacoste s’apprêtait à rentrer sur le plateau et qu’il était filmé, chaque chroniqueur y a été de son petit mot. Mais Kelly Vedovelli s’est un peu emportée…

Embarrassée, Kelly Vedovelli tente de se reprendre…

La jeune femme qui a déjà gaffé sur Mimie Mathy déclare alors, "Je pense que Jean-Pascal est parfait pour cette émission et je pense que ça va aboutir parce que vous avez vu qu’il avait l’ADN darka. Là il a déjà commencé à brancher toutes les nanas dans les couloirs !" Une sortie qui a surpris le principal intéressé, visiblement gêné. Cyril Hanouna a alors volé à son secours. "Euh… Il y a sa femme qui regarde donc si on pouvait euh…" Puis ça a été au tour de Jean-Michel Maire de prendre la défense de Jean-Pascal Lacoste : "Mais pas du tout… En plus j’ai discuté avec lui, il est très fidèle, très amoureux". Kelly Vedovelli a finalement tenté tant bien que mal de se reprendre, "Non mais oui, il est très amoureux. Mais quand je dis ‘brancher’ c’est de la rigolade…" L’ancien candidat du télé-crochet musical file le parfait amour avec Delphine Tellier, la sœur de Sylvie Tellier.

Par Non Stop People TV