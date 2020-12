TPMP : La France a un incroyable talent truquée ? Ahmed Sylla recadre une ex-candidate

Le dernier numéro de La France a un incroyable talent a beaucoup fait réagir sur la Toile. Pour la demi-finale diffusée ce mardi 1er décembre, Ahmed Sylla était invité pour assister le jury. L’humoriste a utilisé son golden buzzer sur Les Sancho, un groupe de danseurs marseillais. Mais ce choix a rapidement divisé les téléspectateurs. Et alors que Cyril Hanouna est revenu sur ce sujet dans TPMP ce mercredi 2 décembre, Satine, nouvelle recrue de l’animateur et ancienne candidate de l’émission de M6, a fait de lourdes accusations sur le programme : "Tout est prévu dans ce genre d'émission. Le Golden Buzzer, c'était écrit depuis le début. J'y ai participé il y a trois-quatre ans avec ma mère. Sincèrement, on a vraiment été mal traitées. On a été dans des conditions minables. On a attendu de 8h du matin jusqu'à 20h, on est passées super tard. On n'a pas eu de bouffe le midi, rien du tout. Il faisait super froid, on était tous entassés dans une salle".

"C’est pas vrai"

Mais les propos de la jeune fille n’ont pas été du goût d’Ahmed Sylla. Appelant en direct Cyril Hanouna, le comédien a tenu à réfuter toutes les accusations de tromperie : "Mademoiselle Satine (...) elle a dit que tout était écrit, c'est pas vrai ! On m'a envoyé les passages des candidats dans les émissions d'avant, pour me familiariser un peu avec eux. Après je dois dire à la prod : 'j'ai tel coup de coeur, tel coup de coeur, tel coup de coeur', et après pendant l'émission, je peux changer de Golden Buzzer, et ils me disent 'ok tu restes sur ce golden buzzer' et je leur dis oui". Ahmed Sylla a ensuite justifié son choix, en expliquant avoir voulu aider ce groupe de danseurs : "Les autres, il y avait beaucoup de professionnels. Cette émission, c'est un coup de pouce, et je pense que c'est ceux qui méritaient le plus le coup de pouce".

Par Alexia Felix