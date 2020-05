TPMP : Laetitia Avia accusée de racisme, les chroniqueurs scandalisés

La députée LREM Laetita Avia est au cœur d’une polémique depuis ce mardi 12 mai. Ce jour-là, Mediapart a rendu publics des propos racistes et homophobes tenus par la députée, capture d’écran de messages à l’appui. Cinq de ses anciens assistants parlementaires témoignent. Une situation incroyable alors que Leatitia Avia porte un projet de loi pour lutter contre la haine sur internet qui a été débattu le lendemain à l’Assemblée Nationale. Dans "C que du kiff" mercredi 13 mai, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont fait part de leur incompréhension. Raymond Aabou a été le premier à s’exprimer : "Elle porte une loi contre l’anti-harcèlement (…) et elle fait pareil par texto. Elle est députée, moi je kiffe pas du tout ce comportement". Et il n’est pas le seul.

"C’est impardonnable"

Jean-Michel Maire a également fait part de sa stupeur en évoquant l’affaire : "Les bras m’en sont tombés. Je n’y croyais même pas (…) Elle porte un projet et elle fait exactement l’inverse dans ses propos. En plus, elle nie alors qu’il y a cinq collaborateurs directs qui ont des copies d’écran". De son coté, Valérie Benaïm a soutenu ses collègues mais reproché aux anciens collaborateurs d’avoir d’abord parlé à la presse. "J’aurais préféré qu’avant qu’ils donnent des interviews à Mediapart, ceux qui ont été harcelés aillent d’abord voir la justice, voir la police (…) et après on s’en fait l’écho". Et de conclure : "Si elle a vraiment dit ce qu’on a vu et qu’elle a vraiment écrit ce qu’elle a écrit, c’est impardonnable".

Par Non Stop People TV