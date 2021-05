TPMP : Laetitia Milot menacée de mort par un fan, elle raconte

En plus de sa carrière en tant qu’actrice, Laetitia Milot est également écrivaine. Depuis 2010, elle a déjà écrit pas moins de quatre livres. Des ouvrages évoquant son expérience personnelle sur ses difficultés à devenir maman ou encore des fictions. L’année dernière, TF1 avait même annoncé sa décision d’adapter le roman de Laetitia Milot "Liés pour la vie" en téléfilm : "Après l’adaptation de mon premier roman On se retrouvera, j’ai l’immense plaisir de vous annoncer l’adaptation de mon dernier Liés pour la vie publié chez les éditions Plon avec TF1", avait fait savoir l’actrice sur Instagram. Et il y a quelques jours, Laetitia Milot a présenté sur les réseaux sociauxson tout dernier ouvrage : "Je suis très fière et très émue de vous présenter la couverture de mon prochain roman intitulé Sélia".

"Il est allé très loin"

L’ouvrage prévue pour le 12 mai parle de l’histoire de Sélia, une chanteuse trentenaire sur le retour qui est harcelée par un mystérieux fan obsessionnel. Venue en faire la promotion sur le plateau de TPMP ce mardi 11 mai, Laetitia Milot a révélé s’être un peu inspirée de sa propre expérience puisqu’elle a été elle-même victime d’un fan : "C'est celui qui m'a inspiré pour ce roman. En fait, c'est un fan. Au début, ça a commencé doucement par une simple histoire d'amour… enfin des mots d'amour. Et puis après, au fur et à mesure, c'est monté, monté, jusqu'à des menaces de mort. Après, il est allé très loin. Il y a eu un procès. Mais c'est le seul. Je vous rassure, tout va bien avec le public et sur les réseaux sociaux".

Par Alexia Felix