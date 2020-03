TPMP : Laurence Saillet se lâche et fait des confidences torrides

En février dernier, l'Affaire Benjamin Griveaux faisait soudainement la une de l'actualité. L'occasion pour Laurence Sailliet - ancienne porte-parole Les Républicains - de faire, sur le plateau de TPMP quelques confidences sur la politique et le sexe.



L'ancienne femme politique devenue chroniqueuse sur C8 dans TPMP avait osé lâcher : "Un homme politique ça reste un homme. Et donc quand on rentre en politique on n'entre pas au couvent. Donc on a les mêmes faiblesses…" avant d'ajouter : "On se dit normalement que les mecs ils n'ont pas le temps pour aller faire des galipettes… Cinq minutes, douche comprise par exemple, ils ne sont pas plus longs ! ".

"Je prépare la sortie du confinement"

Après ces confessions osées, Laurence Saillet s'est à nouveau lâchée, ce mardi 24 mars 2020. Pour continuer à divertir ses "fanzouzes", Cyril Hanouna continue d'animer "Touche pas à mon poste", en direct de chez lui. L'animateur fait donc intervenir quelques-uns de ses chroniqueurs par téléphone ou en visioconférence.



Ce mardi 24 mars 2020, ce sont Benjamin Castaldi, Eric Naulleau, Gilles Verdez et Laurence Saillet qui étaient à l'écran. Si les trois premiers ont été plutôt sages, la dernière elle, était plutôt d'humeur légère.



Après avoir avoué avoir déjà piqué le mec d'une copine, Laurence Saillet n'a pas hésité à dire que ce sont les contacts humains qui lui manquent le plus dans le confinement : "Ca me manque d'être dans les bras de quelqu'un... Moi je suis en confinement en célibataire". "Je prépare la sortie du confinement" a-t-elle balancé en confirmant avoir déjà quelques cibles.



Aussi, quand Cyril Hanouna lui demande si elle a déjà fait l'amour avec quelqu'un qui avait le hoquet, la chroniqueuse a osé un : "Je ne sais pas si vous aviez le hoquet la dernière fois ?".





Par E.S.