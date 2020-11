TPMP : Laurent de Koh-Lanta menacé de mort, il pousse un violent coup de gueule

Éliminé ce vendredi 6 novembre de "Koh-Lanta, les 4 Terres" Laurent est à présent sur toutes les lèvres bien malgré lui... Professeur d'histoire, cet aventurier a reçu des menaces de mort et de "décapitation" sur les réseaux sociaux. Celles-ci font tragiquement écho à la mort de Samuel Paty. Laurent a donc déposé plainte dans la plus grande discrétion, mais le Parisien a rendu l'affaire publique le jour de sa sortie en dévoilant un extrait de sa plainte. En Une de son journal "Yvelines : il menace de couper la tête de Laurent, le prof d’histoire-géo de 'Koh-Lanta'", un titre qui a particulièrement choqué le principal intéressé. Ce lundi 9 novembre, l'aventurier de Koh-Lanta s'est rendu sur le plateau de "Touche pas à mon Poste" et a fait part de sa colère à Cyril Hanouna contre ce média "qui met sa famille en danger".

C'est un Laurent enragé qui s'est présenté sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Il a notamment expliqué pourquoi il était si en colère. "Je vais essayer de rester calme. Cette affaire aurait dû être terminée", a-t-il démarré, faisant référence à l'arrestation de l'accusé, condamné à un an de prison ferme. Cependant, il poursuit son discours : "Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Ce gars qui n'a pas de casier et qui a été arrêté ou bien le fait que ma tête apparaisse partout ? Je suis une personne 'pseudo publique' en ce moment, je suis prof d'histoire, je commence à cumuler pas mal de choses. On me met en danger avec ma famille car oui, il y avait des patrouilles devant mon collège. Il y a des élèves qui ne sont même pas venus en cours." Cyril Hanouna a alors demandé à son invité s'il aurait aimé que cet article du Parisien n'apparaisse pas et la réponse de Laurent a été sans appel.

Il a poursuivi : "Imaginez mes élèves... Ils n'étaient pas inquiets, ils ne savaient pas que c'était moi en début de semaine et ils n'auraient jamais dû le savoir. Par contre voir ma tête en plein milieu des journaux, 'Laurent' avec le mot 'décapitation' (...) Pour moi l'affaire était terminée et je ne vois pas pourquoi au nom de vendre des journaux et de faire de l'argent, on va aller mettre en première ligne quelqu'un et le mettre en danger, surtout en ce moment." Par ailleurs, Laurent a déploré la réaction de la production de Koh-Lanta ainsi que l'attitude d'Alexia Laroche-Joubert, qui d'après lui, a "répondu à sa place au Parisien". Un coup de gueule que de nombreux chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" et internautes ont compris et partagé.

