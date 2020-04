TPMP : le CSA saisit après de fausses dates de déconfinement annoncées par Cyril Hanouna

Cyril Hanouna qui a prévu une belle action après le confinement est une nouvelle fois visé par le CSA. Et pour cause, ce lundi 6 avril en direct dans son émission Ce soir chez Baba l'animateur a scandalisé les internautes et les membres du gouvernement. En effet, il a dévoilé de fausses dates de déconfinement aux téléspectateurs. En direct il expliquait avoir reçu un SMS contenant toutes les dates, région par région. "Je ne sais pas si c'est une bonne info, mais c'est une info qui tourne, donc je vous la donne, une info que j'ai reçue". Sur Twitter, les internautes et les membres du gouvernement sont rapidement montés au créneau.

une lutte contre les fake news

Ces derniers se sont montrés scandalisés par une telle fake news. L'animateur s'était une nouvelle fois défendu sur les réseaux sociaux, rappelant qu'il ne garantissait pas la véracité de l'information. "Et surtout, n'oubliez pas que la carte du déconfinement n'est pas officielle !!! Elle n'est pas vraie ! Si j'en lis qui disent que cette carte est vraie, j'appelle le CSA !!!"

Le gendarme de l'audiovisuel a rappelé dans les colonnes de Le Figaro que l'une de ses missions est "est de veiller au respect de la déontologie dans les médias, ce qui implique une grande vigilance sur le respect du principe de l’honnêteté de l’information. Les saisines relatives à cette question sont traitées avec attention et les décisions sont rendues sur la base des principes posés par le droit et des conventions passées entre le CSA et les médias". D'autant plus durant cette crise sanitaire où les autorités luttent plus que jamais contre les fausses informations.

Par J.F.