TPMP : Le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès révèle où il pourrait se cacher

Le 15 octobre dernier, Bruno de Stabenrath sortait son nouveau livre, "l'ami impossible". Ce dernier retrace son enfance versaillaise accompagnée de son meilleur ami, qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Xavier Dupont de Ligonnès. Le père de famille est actuellement l'homme le plus recherché de France. Il est le suspect numéro 1 du quintuple meurtre de sa famille. Après des semaines de disparition, les corps d'Agnès, Arthur, Benoît, Anne et Thomas sont retrouvés sous la terrasse du 55 boulevard Schumann à Nantes. Une personne manque à l'appel, Xavier Dupont de Ligonnès. Et il semblerait que le suspect ait tout fait pour gagner du temps. Quelques jours avant le drame, il a envoyé une lettre à toute la famille, expliquant qu'ils partaient tous les six aux États-Unis Xavier Dupont de Ligonnès qui a failli se faire arrêter il y a quelques mois, aurait été recruté par le FBI pour devenir un agent infiltré.

"il peut passer inaperçu"

Sa dernière trace remonte au mois d'avril 2011, quelques heures après les meurtres, dans un formule 1 de Roquebrune-sur-Argens. Et depuis, plus rien. Et évidemment les spéculations vont bon train. Certains pensent que Xavier Dupont de Ligonnès, qui a eu le droit à un téléfilm sur M6 s'est suicidé, d'autres qu'il a refait sa vie en Argentine.

Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 21 octobre, Cyril Hanouna a évidemment questionné son meilleur ami, Bruno de Stabenrath à ce sujet. "Alors, il y a plusieurs thèses. Une thèse assez forte sur la Thaïlande, parce qu’il n’y a pas d’extradition. Il y a cette fameuse théorie dont je parle qui est la théorie des trois frontières. Si vous vous cachez dans le nord de la Thaïlande, que vous êtes près du Laos, de la Birmanie, du Vietnam, vous pouvez en une nuit franchir une frontière. […] Il y a aussi l’Amérique du Sud parce qu’il parlait couramment espagnol et puis qu’il est brun aux yeux noirs, voilà, il peut passer inaperçu."

Par J.F.