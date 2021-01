TPMP : Les internautes furieux du retard, Cyril Hanouna s'explique

Depuis mai 2020, Cyril Hanouna a repris les commandes du jeu "A prendre ou à laisser" sur C8. Diffusé juste avant "Touche pas à mon poste" depuis le mois de septembre, le programme a signé son 100e numéro ce mercredi 20 janvier 2021. Pour l'occasion, Cyril Hanouna a organisé une édition spéciale à laquelle Jean-Pierre Pernaut et sa femme Nathalie Marquay ont participé.



Et c'est Corinne, une assistante dans les Relations Humaines et habitante de Rueil-Malmaison (92) qui a été sélectionné pour ouvrir les fameuses boîtes ce mercredi 20 janvier. Après des débuts compliqués et un suspens insoutenable, la jeune femme a finalement dû choisir entre la boîte qui contenait 50 000€ et celle qui contenait 10€. Bien heureusement, c'est avec le chèque de 50 000€ qu'elle est repartie.

Cyril Hanouna s'explique face à la colère des internautes

Si l'émission est censée se terminer à 19h45 pour laisser place à "Touche pas à mon poste", il n'est pas rare qu'elle finisse avec plusieurs minutes de retard. Ce mercredi 20 janvier 2021, l'émission s'est encore une fois éternisée pour terminer à 20h27, soit avec plus de 40 minutes de retard. De quoi engendrer la colère de nombreux téléspectateurs, lassés d'avoir à patienter pour suivre TPMP.



"On a bousculé l'antenne, vous ne rêvez pas c'est bien le plateau de TPMP. Pourquoi ? On est un petit peu 'ric-rac'" a lancé Cyril Hanouna conscient d'avoir un peu dépassé les bornes. "Malheureusement il n'y a qu'une régie à C8, donc il faut pour tous les techniciens, le réalisateur etc..., cinq à six minutes pour passer d'un plateau à l'autre. Je ne peux pas passer simultanément du plateau d'À prendre ou à laisser à TPMP, donc je dois leur laisser cinq à six minutes" a ensuite expliqué l'animateur. Pas de quoi convaincre les internautes qui ont massivement fait part de leur agacement sur les réseaux sociaux.



On s’en fiche nous on attend TPMP, ça commence à être long. 20h15 ras le bol de ces boites !!!!!!!! — Breizotte (@breizotte) January 20, 2021

Insupportable l’émission apoal trop long c’est la dernière émission jpp — Tony Balboa (@TonyBalboaoff) January 20, 2021

Y'en a marre de pas respecter vos grilles comme ça, on met la tv pour une émission pas une autre, de pire en pire cette chaine, je lance toujours en décalé de 20-30 min pour sauter les passages inintéressants, et la j'suis déjà revenu au direct ... allez c'est bien on zappe! — Encre Tarte (@EncreTarte) January 20, 2021

interminable à prendre ou à laisser.. Déjà que c'est long habituellement, vous abusez.. — Debail jonathan (@debail_jonathan) January 20, 2021

Par E.S.