TPMP : Liane Foly défend sa participation à Mask Singer

Ce lundi 9 novembre dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna est revenu sur la programmation du week-end et il s'est attardé sur l'émission "Mask Singer". Pour de nombreux chroniqueurs, ce programme est un véritable flop et ils ne cessent de critiquer les célébrités qui y participent. Cyril Hanouna a donc décidé de donner la parole à Liane Foly pour se défendre et expliquer la raison pour laquelle elle a rejoint l'aventure de "Mask Singer". La grande amie du présentateur de C8 a révélé qu'elle n'en retenait que du positif et qu'elle s'était vraiment amusée sur le tournage de l'émission. Elle s'est même défendue avec adresse et élégance face aux critiques de Jean-Michel Maire... Pour lui, l'émission ne l'a pas "mise en valeur" et ce n'est que pour l'argent.

"dans ma vie je n'ai pas de barrière"

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Liane Foly, qui était déguisée en pieuvre, a écouté les reproches de chaque chroniqueur de Cyril Hanouna avec attention et a finalement répondu avec sagesse. La chanteuse a commencé : "Je suis prête à répondre à Jean-Michel avec plaisir. Je comprends parfaitement tous les arguments que chacun pourra amener dans vos critiques mais j'assume très fort ce que je fais de ma vie." Elle a poursuivi : "Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai démarré dans une maison de disques très branchée, qui s'appelait Virgin et à un moment donné, on m'a interdit de faire Patrick Sébastien, Le Grand Cabaret, Pascal Sevran, parce qu'il ne fallait pas aller dans ce genre d'émissions. J'étais une chanteuse de jazz et il y a des barrières. J'ai dû me disputer au sein de ma maison de disques pour dire 'non je ferai tout'." Liane Foly veut simplement profiter de la vie, sans interdits. "Je comprends donc très bien que ça choque, mais dans ma vie je n'ai pas de barrière. Quand je vous regarde le soir tous ensemble, j'essaye de comprendre pourquoi vous dîtes des choses, qui parfois n'ont aucun sens et parfois qui sont brillants et qui amènent de l'émotion", a-t-elle conclu. Le message est passé !

Par Solène Sab