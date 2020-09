TPMP : Loana nue sur Instagram, Kelly Vedovelli la défend

Loana est au coeur de toutes les polémiques. Le 17 septembre dernier, l'ex candidate de télé-réalité a partagé des clichés particulièrement glaçants sur son compte Instagram, d'elle recouverte de blessures et de bleus. Dans son message, elle expliquait que son ex compagnon, Fred Cauvin, était le seul responsable : "Vous voulez vraiment la vérité voilà je commence en avoir marre de vos vos spéculations, de lire ou voir partout que je me drogue , que je prends trop de médicaments , que je ne vais pas bien, et bien oui, je ne vais pas bien et je vais montrer pourquoi... parce que lui héros Fred Cauvin n’est pas celui que vous croyez.", tout en poursuivant : "Voilà, vous allez savoir pourquoi est-ce que j’ai une mauvaise voix (sur la vidéo que j’ai publié quelques jours après mon anniversaire), parce que j’étais aphone à force d’avoir hurlé 'Arrête de me frapper 'durant 4 heures, il m’a frappée et hurlée dessus sans s’arrêter une minute !!".

Depuis ses révélations choquantes, Fred Cauvin et Loana se sont lancés dans une guerre sans fin, en étalant leur linge sale en public et sur les réseaux sociaux. Si Loana est très présente sur Instagram et partage de nombreux clichés et vidéos, une photo a particulièrement fait scandale ces derniers jours. La candidate de "Loft Story" a posté un cliché d'elle complètement nue qui a suscité un véritable buzz, cliché supprimé peu de temps après la publication. Si Loana n'a fait aucun commentaire sur ce sujet, c'est Kelly Vedovelli qui a pris sa défense dans "Touche pas à mon poste" de ce mardi 29 septembre. Pour elle, le compte de Loana a été piraté ! La chroniqueuse de Cyril Hanouna a précisé : "Sachez que son compte Instagram a été piraté. Il était 4h du matin, c'était une nuit où j'étais en direct sur Instagram moi aussi, je suis tombée sur cette photo, je lui ai envoyé directement un message sur WhatsApp, son WhatsApp ne se connectait pas parce qu'elle avait laissé ses horaires. Donc je lui ai envoyé un message sur Instagram et j'ai eu une réponse : 'ce n'est pas moi, je suis en train d'effacer.".

Kelly Vedovelli a ajouté : "Elle était en train d'effacer, il y en a une qui s'est effacée, une qui s'est rajoutée en direct et elle a écrit d'une manière où elle n'écrit pas de cette manière d'habitude". Cependant, les propos de la jeune femme n'ont pas vraiment convaincus les autres chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" qui trouvent l'excuse du "piratage" un peu trop "facile".

