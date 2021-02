TPMP : Loana se défend après ses propos "polémiques" au sujet de sa fille

Ce mercredi 10 février, Loana Petrucciani était de retour sur le plateau de "Touche pas à mon poste". La veille, la première gagnante de "Loft Story" avait accepté de répondre en exclusivité à Cyril Hanouna. L'ex star de télé-réalité a livré un témoignage bouleversant et est revenue sur l'enfer qu'elle a vécu tout au long de sa vie. De la trahison de sa mère, aux violences de son ex compagnon, Fred Cauvin, Loana s'est livrée sans filtre et à cœur ouvert sur tous ses maux. Elle a également évoqué sa fille, Mindy, et ses propos ont choqué certains chroniqueurs. Loana s'est retrouvée enceinte très jeune et elle a décidé de la confier à la DDASS. Après son accouchement, la mère de Mindy a fait croire au père biologique (le meilleur ami de son compagnon à l'époque), que leur fille était morte à la naissance... Depuis ce jour, elle ne l'a jamais revue. "Je sais qu'elle est plus intéressée par mon argent que par le reste. La fois où j'ai voulu la retrouver, elle a fait la couverture de Closer et un quatre pages. Elle a préféré ça et là elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse dans la rue...", avait-elle déploré sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

"Imaginez ma surprise"

Son interview a suscité toutes les attentions et Cyril Hanouna a décidé de re convier Loana ce mercredi 10 février. Ainsi, les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" ont pu rebondir sur ses propos de la veille et Bernard Montiel a pris la parole. L'ex présentateur de "Vidéo Gag" a tenu à faire part de son choc face aux propos de Loana concernant sa fille. L'invitée de Cyril Hanouna s'est alors défendue : "Quand je descends dans la rue, que je vois dans les kiosques : 'Moi Mindy la fille cachée de Loana' et que je rencontre ma fille pour la première fois sur une couverture de magazine... Je pense que comme on s'écrivait par texto, on aurait pu se rencontrer différemment. Imaginez un peu ma surprise." Loana a également poursuivi : "Ça fait mal au cœur. J'ai découvert ma fille comme ça, en ouvrant un magazine. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on la rencontre d'abord. Je n'ai pas trop envie d'en parler, c'est son problème. Elle l'a fait, elle l'a fait. Je n'ai pas médiatisé le fait que je voulais la voir avant même de la rencontrer." Finalement, elle a concédé avec tristesse : "Je suppose qu'elle a été manipulée par les journalistes, mais son envie de me voir aurait dû être plus forte." Loana n'a encore jamais rencontré sa fille.

Par Solène Sab