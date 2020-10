TPMP : Lola Marois revient sur sa rencontre avec Jean-Marie Bigard

Lola Marois fait beaucoup parler d'elle. Il y a quelques jours, l'actrice de Plus Belle la Vie faisait parler d'elle pour avoir raconté au magazine King son passé d'ancienne consommatrice de drogue : "J'ai eu une jeunesse très Sex, Drugs and Rock'n'Roll. J'ai touché à beaucoup de choses et à certaines drogues. Que je n'ai pas vraiment aimées". Heureusement, c’est le monde de la comédie qui a réussi à l’en sortir : "Ce qui m'a sauvé de tout ça, c'est mon métier : je l'aimais trop, j'étais une artiste dans l'âme (...) J'ai goûté à tout parce que je suis une éternelle curieuse, mais je ne suis jamais devenue addict. Donc je n'ai eu aucun mal à décrocher."

Mais elle peut désormais sur le soutien infaillible de son mari. Depuis plusieurs années maintenant, Jean-Marie Bigard et Lola Marois vivent le parfait amour. En effet, la comédienne et l'humoriste se sont parfaitement trouvés. Et il semblerait que rien ne puisse les séparer. Lola Marois n'hésite pas à prendre la défense de son mari sur les réseaux sociaux dès que ce dernier est attaqué ou critiqué, notamment lors de l'annonce de sa candidate à l'élection présidentielle.

"ça a tout de suite marché"

Ce jeudi 29 octobre, le couple était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. L'occasion pour Lola Marois récemment reçu dans Tous en cuisine, de revivre leur première rencontre et de la partager avec les chroniqueurs présents autour de la table et les téléspectateurs.

Lola Marois explique : "C'est une amie en commun qui m'a invité à son spectacle qui m'a dit 'On a le droit de boire une coupe de champagne après avec lui dans les loges', je lui dis 'ah bon??'. Et donc je suis allée au spectacle, je l'ai trouvé brillant, il m'a fait rire (…)".

Elle poursuit ensuite : "et ensuite comme convenu on est allées dans sa loge et il a servi une coupe de champagne mais il ne regardait que moi. Et ensuite il m'a invité à dîner et ça a tout de suite marché, on s'est tout de suite très bien entendu, comme si on se connaissait depuis des années".

Par J.F.