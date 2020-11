TPMP : Lorie Pester fustige les magazines people

Il y a quelques semaines, Lorie Pester annonçait sur son compte Instagram qu'elle venait d'être maman. Une grande surprise pour ses fans, d'autant plus qu'elle avait gardé sa grossesse secrète. Et pour cause, la chanteuse est atteinte d'endométriose. Une maladie qui rend la procréation très difficile, parfois même impossible.

Le 11 septembre dernier, Lorie Pester postait une photo floue d'elle et son bébé, qu'elle avait accompagnée de la légende suivante : "J’avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques".

Elle ajoutait ensuite : "Je n’avais rien dévoilé jusqu’à présent aussi par superstition. Pendant la grossesse je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j’en conviens…"

"tous les magazines people à la c**"

Lorie Pester était invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi 3 novembre. Très discrète sur sa vie privée et sur la naissance de sa fille, la jeune femme a abordé le sujet avec Cyril Hanouna.

Et elle en a profité pour pousser un coup de gueule contre les magazines people. Selon elle, ces derniers "se sont gourés sur plein de choses".

"Tu viens d'être maman pour la première fois d'une petite fille, Nina, qui est née le 12 août" assure Cyril Hanouna à Lorie Pester. Mais la jeune femme le coupe rapidement : "Non ! Tous les magazines people à la c** se sont gourés sur la date".

Elle ne tient cependant pas à dévoiler la date exacte mais précise : "pas le 12 août. Un peu avant". "En tout cas, ils se sont gourés sur plein de choses, donc ne pas toujours croire ces magazines. Elle est née en août, début août".

Par J.F.