TPMP : Lou Ruat (Miss Provence) règle ses comptes avec les chroniqueurs

Lou Ruat est arrivée première dauphine lors de l'élection Miss France 2020, juste derrière Clémence Botino. Alors qu'elle faisait partie des favorites, Miss Provence a été la cible de nombreuses critiques après l'émission. Si certains Internautes voulaient la voir arriver en première place du classement, d'autres se sont acharnés sur elle, la traitant même de "coquille vide". D'ailleurs, deux semaines après l'élection, Lou Ruat était sortie du silence et avait défendu son discours très controversé : "J'ai eu énormément de critiques par rapport à mon discours mais sachez qu'à le refaire, je ne changerai rien. Je n'ai pas voulu être hypocrite, j'ai voulu être sincère et vous dévoiler qui j'étais (une personne comme les autres), sans vous promettre monts et merveilles. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris ma démarche.". Par ailleurs, ce premier week-end de février, Lou Ruat a tenté de régler ses comptes avec les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" qui l'avaient vivement critiquée.

"Tu pourras me juger ensuite"

Dans les colonnes du journal La Provence, la jeune femme est revenue sur les moqueries dont elle a été victime après l'élection de Miss France 2020 et a notamment visé les chroniqueurs de l'émission "Touche pas à mon poste". Lou Ruat a révélé : "Il faut rencontrer les gens. Derrière un écran, on peut dire ce que l'on veut, caché, que cela soit gentil ou méchant. J'ai lu tellement de bêtises sur moi. J'ai entendu par exemple dans TPMP que 'je suis une peste'. Apprends à me connaître avant et tu pourras me juger ensuite.". Un petit tacle qui devrait faire réagir Cyril Hanouna et son équipe dès ce lundi 3 février dans "Touche pas à mon poste".

Par Solène Sab