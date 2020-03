TPMP maintenu malgré le coronavirus ? Cyril Hanouna fait le point sur Twitter

Après avoir touché la Chine, le Coronavirus s'est installé en Europe. Actuellement, l'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie, suivi de l'Espagne. Pour la France, le dernier bilan fait état de 127 mort et 5 423 cas confirmés. Pour éviter au maximum la propagation du virus sur le territoire, le gouvernement a pris de nouvelles mesures, notamment celle de fermer tous les établissements "recevant du public non essentiels", notamment les restaurants et les cafés. De plus, les Français ont été invités à rester chez eux.

Le monde du divertissement est aussi impacté par la propagation du virus. En effet, de nombreux tournages de séries télévisées ont été suspendus, notamment celui de la série à succès diffusée sur TF1, "Demain nous appartient". Quant à Valérie Benaïm, la présentatrice de "C'est que de la télé !" a annoncé sur Twitter qu'elle ne prendra pas l'antenne. "Les amis, en cette période, il ne faut pas laisser la place au doute. Les chroniqueurs de CQDLT et moi ayant été en contact avec un malade du virus, on préfère pas mettres les équipes en danger", a-t-elle posté dimanche 15 mars sur Twitter.

Diffusion maintenue sur C8 ?

Qu'en est-il de "Touche pas à mon poste", l'émission présentée quotidiennement par Cyril Hanouna sur C8 ? Ce lundi 16 mars, le présentateur a posté un message sur Twitter à l'attention de ses "fanzouzes".

"Mes chéris, j'ai donc checké pour prendre les meilleures précautions. Je serai donc bien là avec vous en direct dès 17h45 et jusque 21h15 pour vous accompagner. Je ferai le maximum pour vous divertir et être auprès de vous", a-t-il écrit. Pour continuer à animer son programme phare sur C8, Cyril Hanouna a précisé qu'il utilisera des "caméras automatiques". A noter que cette émission se fera sans public, comme l'a annoncé l'animateur le 13 mars dernier.

Mes chéris j ai donc checke pour prendre les meilleures précautions. Je serais donc bien là avec vous en direct demain dès 17h45 et jusque 21h15 pour vous accompagner. Je ferais le Max pour vous divertir et être auprès de vous. On fera l em avec caméras automatiques. Je vs aime — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 15, 2020

Par Non Stop People TV