TPMP : Matthieu Delormeau clashe Philippe Etchebest après son coup de gueule

La pandémie de coronavirus met tout le monde sous tension. Le virus tue des milliers de personnes chaque jour et il n'y a pour le moment aucun remède ni vaccin pour y remédier. Ce Covid-19 est encore très mystérieux et de nouveaux symptômes sont même constatés chaque semaine. La seule arme efficace pour lutter contre cette pandémie est le confinement. De nombreux gouvernements ont appliqué cette méthode pour tenter de sauver des vies. D'ailleurs, dans son discours du 13 avril, Emmanuel Macron a prolongé le confinement des Français jusqu'au 11 mai. Cette annonce, peu surprenante, en a fait rougir plus d'un puisque l'économie du pays est donc paralysée et de nombreux commerces, restaurants ou encore petites entreprises n'en voient pas le bout et perdent espoir. D'ailleurs, Philippe Etchebest a poussé un gros coup de gueule dans l'émission "C à vous" le lundi 13 avril : "J’ai 60 salariés dans mon entreprise. Mon restaurant est fermé. (…) J’ai avancé l’argent, je me suis engagé auprès de mon personnel. Mais pour combien de temps ?". Ses propos ont indigné Matthieu Delormeau qui a critiqué le membre du jury de "Top Chef" dans "Ce soir chez Baba" du mardi 14 avril.

"Ça m'a énervé son coup de gueule"

Après avoir entendu les propos du chef Philippe Etchebest, Matthieu Delormeau a tenu à pousser un coup de gueule dans l'émission "Touche pas à mon poste", renommée "Ce soir chez Baba" le temps du confinement, ce mardi 14 avril. Le chroniqueur de Cyril Hanouna s'est emporté : "Ça m'a énervé son coup de gueule. Il fout de l'huile sur le feu. Il est gentil Philippe Etchebest car il nous parle des restaurants car il a des restaurants mais je peux faire une liste des autres établissements qui risquent de ne pas passer l'été à cause du confinement.". Jean-Michel Maire a apporté son soutien à Matthieu Delormeau et a ajouté : "Je ne suis pas d'accord avec le coup de gueule de Philippe Etchebest. Non, on ne peut pas ouvrir les restaurants au public car c'est dangereux...". Le débat n'est peut-être pas encore clos !

Par Solène Sab