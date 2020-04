TPMP : Matthieu Delormeau dézingue Karine Le Marchand

Il y a deux semaines, Karine Le Marchand osait, en plein confinement, une blague sur Franck Ribéry. En story Instagram, la présentatrice de la chaîne M6 publiait en effet un montage dans lequel elle se moque ouvertement de l’attaquant et plus précisément de sa façon de s’exprimer. "Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits" était-il écrit sur une photo du joueur.

Contre toute attente, Franck Ribéry a annoncé, ce mercredi 29 avril 2020, par le biais de son avocat, son intention de porter plainte contre l’animatrice pour "injure publique". L’avocat de l’attaquant a littéralement déploré le comportement de l'ancienne compagne de JoeyStarr dans un courrier partagé par nos confrères de RMC Sport.

Quelques heures après cette annonce, Cyril Hanouna n’a pas manqué de rebondir sur l’affaire et a invité ses chroniqueurs à réagir durant l’émission "Ce soir chez Baba", la version confinée de l’émission "Touche Pas à Mon Poste".

KARINE LE MARCHAND ATOMISÉE SUR C8

Furieux et choqué, Raymond s’est empressé de réagir : "Karine Le Marchand, je te le dis, je t’aime bien, mais ce que t’as fait là, c’est très grave et ça envoie un mauvais message. Tu ne viendras pas te plaindre quand on viendra te critiquer, toi, sur ton physique… Excuse-toi Karine, t’as merdé de A à Z " a-t-il lancé avec colère.

Est ensuite venu le tour de Matthieu Delormeau qui, depuis quelques mois, ne porte pas l’animatrice dans son cœur : "Qui pense vraiment que Karine Le Marchand est une fille gentille ?" s’est-il interrogé avant d’affirmer qu’elle "méprise totalement la plupart des agriculteurs (de L’amour est dans le pré, ndlr)" et qu’elle n’a pas "une once d’empathie".

Il a ensuite conclu sa tirade en déclarant : "Karine Le Marchand, on l’aime ou on ne l’aime pas, ce n’est pas une fille très sympathique […] Elle se permet un petit peu tout, elle méprise totalement les gens".

Ce mercredi 29 avril 2020, Karine Le Marchand est sortie du silence sur Instagram. L’animatrice a exposé ses conditions pour s’excuser avant de publier les messages d’insultes et les menaces qu’elle reçoit depuis plusieurs jours.

