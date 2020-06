TPMP : Matthieu Delormeau dézingue Michel Cymes après son coup de gueule

Pendant la crise du coronavirus, Michel Cymes a souvent été invité sur les plateaux de télévision pour donner son avis sur la maladie. Il a même consacré une émission spéciale au virus sur France Télévisions. Mais le médécin a été beaucoup critiqué par la suite, accusé d'avoir fourni des informations incomplètes ou erronées. Le 16 mars dernier, sur le plateau de "C à Vous", il affirmait regretter ses propos sur l'épidémie. "Je fais mon mea-culpa (...) J'ai probablement trop rassuré les Français", disait-il.

Malgré ce passage télévisé, les critiques à son égard ont continué, notamment de la part de Marine Le Pen. Invité mercredi 10 juin sur Europe 1, l'acolyte d'Adriana Karembeu dans "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" a poussé un coup de gueule. "J'ai appris qu'on pouvait (...) me faire dire des choses que je n'ai jamais dites et qu'il n'y a pas que des professionnels compétents dans le métier de journaliste. Par exemple, la fameuse 'grippette', je n'ai jamais prononcé ce mot. Quelqu'un l'a dit un jour et cela a été repris partout ensuite (...) J'ai fait le dos rond pendant quelques semaines (...) Mais je vais commencer à expliquer ma vérité", a-t-il lâché.

"Quand on l'ouvre trop, on finit par dire des bêtises"

Jeudi 11 juin, dans "C que du Kif !", Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à réagir aux propos tenus par Michel Cymes la veille sur Europe 1. Et une fois encore, Matthieu Delormeau n'a pas mâché ses mots à l'encontre du médecin. "Dès qu'il y a un micro, il est là ! (...) C'est tellement beau quelqu'un qui s'excuse, quelqu'un qui dit : 'J'ai dit des bêtises, je regrette j'ai parlé un petit peu rapidement, je regrette, je ferai plus attention la prochaine fois'. Il aurait été sympathique, ça aurait été un héros. Non, il dit des conneries et il dit : 'Maintenant, je vais commencer à dire mes vérités', mais qu'il les dise déjà à tous ceux qui ont été malades ! Il revient en force, il a fait une bêtise et il repart dans l'agressivité. Ce monsieur n'est plus vraiment qu'un ego sur deux jambes. Et véritablement, il m'était détestable, il est entrain de le devenir auprès de beaucoup de gens", a-t-il dit.

Dans la suite de son échange avec ses chroniqueurs, Cyril Hanouna a souligné que la cote de popularité de Michel Cymes accusait une forte baisse. Matthieu Delormeau en a livré l'explication, selon lui. "Parce qu'il a pris tous les symptômes de l'animateur... et du mauvais animateur. C'est que maintenant effectivement, il a un ego comme ça, il parle que de lui, il veut son show 'Chez Cymes' machin. Du coup, il ouvre sa g***** en permanence et quand on l'ouvre trop, on finit par dire des bêtises", a-t-il conclu.

Par Non Stop People TV