TPMP : Matthieu Delormeau et Bernard Montiel réconciliés ? Ils répondent

Une brouille qui remonte à quelques années. Lors de son arrivée dans "Touche pas à mon poste" en 2016, Matthieu Delormeau, qui a été trahi par une fausse fan dans "Baba Noël", avait expliqué son différend avec Bernard Montiel. Il avait notamment révélé : "On a eu un froid. Il y a eu un moment donné où on ne s'était pas entendus. On lui rapportait des propos que j'aurais tenus, désagréables sur lui et vice-versa". Depuis, l'ambiance est assez froide entre les deux chroniqueurs sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Cependant, Matthieu Delormeau et Bernard Montiel ont surpris Cyril Hanouna en s’asseyant côte à côte lors de la dernière émission de 2019 qui conclut cette année en beauté. L'esprit des fêtes de Noël rendrait-il l'impossible possible ? C'est ce qu'auraient laissé entendre les deux hommes. Cette nouvelle proximité a attisé la curiosité de Cyril Hanouna qui est parvenu à les faire parler...

"C'est Noël"

Lors de cette émission spéciale Noël, Cyril Hanouna, qui pourrait faire un duo avec Vaimalama Chaves, leur a lancé : "Bernard Montiel et Matthieu Delormeau à côté ? On a fait un bond en arrière, les deux à côté, c'est vidéo gag". Matthieu Delormeau a rapidement répondu à cette vanne faite par le présentateur de "Touche pas à mon poste". Il a révélé : "On n'a pas toujours été amis, mais Bernard Montiel est un très bel homme. Il s'est installé, on papotait pendant la pub et je lui ai dit qu'il faudrait qu'on se voit, qu'on déjeune en 2020 ensemble, qu'on corrige deux-trois malentendus, c'est bête la vie.". La magie de Noël a alors opéré puisque Bernard Montiel, interrogé du regard par toute l'équipe, a précisé : "C'est très gentil, c'est Noël". La réconciliation entre les deux hommes semble donc être en bonne voie.

Par Solène Sab