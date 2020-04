TPMP : Matthieu Delormeau prêt à dénoncer les gens qui ne respectent pas le confinement

C'est un nouveau fléau qui est mis en lumière depuis le début du confinement. La dénonciation. En effet, certains infirmiers ont trouvé à plusieurs reprises des mots dans leur cage d'escaliers de voisins leur demandant de quitter les lieux pour ne pas contaminer les parties communes.

Mais aujourd'hui c'est une sorte de dénonciation qui voit le jour. Certains voisins n'hésitent pas à dénoncer leurs voisins qui ne respecteraient pas le confinement. La police voit le nombre d'appels augmenter depuis ces derniers jours.

"Ce qui est dénoncé, c'est souvent des regroupements. Le barbecue chez le voisin où il y a une dizaine de personnes, les regroupements devant chez soi. Ça reste plutôt au niveau du voisinage", explique au média public le secrétaire régional Grand Est Alliance police nationale, Michel Corriaux. Le sujet a été abordé ce mercredi dans Ce soir chez Baba, toujours en direct du salon de Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau ne mâche pas ses mots

Matthieu Delormeau, prêt à se réconcilier avec son père, a son avis bien tranché sur la question. Pour lui, c'est clair "J'ai été très mitigé toute la journée et là je dis oui, je suis désolée mais il y a des moments dans la vie où là c'est grave, il s'agit de morts. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y a eu du beau temps, les gens sont dehors. Il faut huit jours d'incubation. On parle maintenant du jeudi noir. La semaine prochaine on va annoncer un nouveau pic".

Il continue ensuite, toujours très énervé : "Dans ce pic il peut y avoir vos enfants, vos cousins, vos parents qui risquent de mourir ! Alors les gens qui sortent, oui il faut les dénoncer parce qu'il s'agit de nos vies et de vos vies ! Donc si un jour on veut sortir du déconfinement et de la crise économique il faut que les gens se tiennent à carreaux et ils ne le font pas "

"Il s'agit de morts (...) un moment donné, les gens qui sortent, oui il faut les dénoncer" lance @Mdelormeau dans #CeSoirChezBaba ! pic.twitter.com/bLzGnPgP4P — @TPMP (@TPMP) April 8, 2020

Par J.F.