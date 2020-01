TPMP : Matthieu Delormeau revient sur son licenciement de NRJ12

Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont fait des révélations sur le plateau de l'émission ce jeudi 16 janvier. Alors que Valérie Benaïm a fait savoir qu'elle avait été virée de TF1 à cause de sa prise de poids à la suite de sa grossesse, Matthieu Delormeau de son côté est revenu sur son licenciement de NRJ12 qui date d'il y a quelques années : "Dans quelle entreprise peut-on être licencié sur un sondage ? Moi, ça m'est arrivé. Vincent Broussard était devenu directeur général. Ca faisait six ans que j'étais chez NRJ12. Et un jour, il me convoque dans son bureau. Et il me dit : "Cher Matthieu, il y a trop de télé-réalité sur la chaîne, je veux qu'elle ait du sens. Tu es le symbole de ce qu'elle est devenue, donc tu dégages".

"Je suis parti sans un euro"

Matthieu Delormeau a confié qu'il est parti sans un sou de la chaîne : "Tu sais ce qu'on m'a dit ? On m'a dit "si tu attaques, tu auras toutes les chaînes à dos. Tu seras considéré comme un procédurier". Je suis donc parti sans un euro, j'ai appelé Marc-Olivier Fogiel et vous savez ce qu'il m'a dit : "vends ta voiture" Et la semaine d'après, bam, il y a le Tunisien qui m'appelle". Un licenciement qui a marqué Matthieu Delormeau puisque le chroniqueur a confié qu'il ne travaillerait plus à la télévision si on lui proposait : "Je peux dire qu'à recommencer ce métier, je ne le recommence pas. J'aurais fait un métier - je le dis - j'aime bien les jolies voitures, j'aurais fait un métier pour avoir un très beau confort de vie, peut-être monter un restaurant ou une salle de sport, mais je ne serais pas allé dans la célébrité parce qu'aujourd'hui je réalise que ça ne me correspond pas tellement".

Par Alexia Felix