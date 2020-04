TPMP : Matthieu Delormeau sur le point de quitter l'émission ?

Cela fait plusieurs années maintenant que Matthieu Delormeau, choqué par le maintien du Tour de France, a intégré l'émission Touche Pas à Mon Poste. Après des débuts en dents de scie, l'animateur semble enfin avoir trouvé sa place et fait désormais partie des chroniqueurs emblématiques.

Mais ce dernier pourrait bien faire sa dernière saison. Ce mardi, il a fait une étrange révélation. Cyril Hanouna déclare "tu as décidé de nous quitter l'année prochaine", le chroniqueur acquiesce. Après plusieurs années dans la télévision qui l'ont "passionné", il souhaiterait désormais écouter son coeur. Il a avoué ensuite que, jusqu'à aujourd'hui, il a "souvent fait les choses par obligation".

"À la base, dans mes rêves, quand j'ai commencé à faire du droit, j'avais toujours voulu être commissaire de police ou travailler dans la police. Il se trouve que la vie n'est pas faite comme ça". "J'y pense de plus en plus. C'est quelque chose qui me passionne. Aujourd'hui, je ne cours plus après l'argent ou la célébrité mais après quelque chose dans lequel j'aurai l'impression de me réaliser".

sa dernière saison ?

Matthieu Delormeau qui a récemment clashé Philippe Etchebest, avoue ensuite en avoir déjà discuté avec son ami de toujours Marc-Olivier Fogiel qui l'a encouragé en lui répondant "Il n'est jamais trop tard. Renseigne-toi". Le chroniqueur dévoile ensuite son plan : "Je n’ai pas forcément la prétention de démarrer commissaire, on peut démarrer brigadier, brigadier chef, responsable d’une unité. Ça me soûlerait d’être à la circulation, pour vous dire la vérité".

Mais un seul détail cloche, l'examen pour entrer dans les forces de l'ordre doit se faire avant 35 ans "ça peut aller jusqu'à 45 avec une dérogation. Malheureusement, j'en ai 46 depuis quelques mois, c'est un peu compliqué".

Cyril Hanouna a conclu dans un éclat de rire "Je suis en mesure, aujourd'hui, de vous dire qu'après avoir entendu Matthieu, il sera avec nous à l'antenne l'année prochaine".

Par J.F.