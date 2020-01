TPMP : Matthieu Delormeau tacle violemment Frédéric Chau

Le ton est monté sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce mercredi 29 janvier. Cyril Hanouna est revenu sur un sujet sensible qui touche actuellement le pays et le monde entier, celui du coronavirus, dont le premier cas a été détecté sur le marché de Wuhan, en Chine. A présent, le Célèste-Empire a recensé 132 décès et plus de 6000 contaminations. Par ailleurs, d'autres pays sont maintenant touchés par ce mystérieux virus, notamment la France, dont un cinquième cas de contamination a été annoncé. La psychose commence à apparaitre auprès des populations et certaines personnes de nationalité chinoise se sentent même victimes de racisme. D'ailleurs, Nicolas Canteloup a fait un sketch le 24 janvier dernier sur Europe 1 sur ce sujet et a évoqué avec humour de mettre "des nems en ligne sur le trottoir" pour attirer le virus. Ses propos ont scandalisé l'acteur Frédéric Chau qui a accusé l'humoriste français d'être "raciste".

Le ton monte

L'acteur s'était alors emparé de son compte Twitter pour exprimer sa colère envers Nicolas Canteloup. Il avait posté : "Lors de mon passage dans l’émission C à vous, je l’avais qualifié 'de ne pas être raciste, mais avoir eu des propos racistes'... je rectifie : 'il est profondément médiocre et radicalement raciste'. Je reste stupéfait que Europe 1 ferme les yeux et ne sanctionne pas ce clown". Si la polémique aurait pu en rester là, Matthieu Delormeau a remis de l'huile sur le feu et s'est indigné dans l'émission "Touche pas à mon poste" diffusée ce mercredi 29 janvier. Il n'a pas hésité à tacler en direct Frédéric Chau, l'accusant de n'avoir rien compris.

"honte à cet acteur qui n'a rien compris"

Matthieu Delormeau, qui est revenu sur son licenciement de NRJ 12, n'a pas mâché ses mots et s'est emporté contre Frédéric Chau : "Pour moi, honte à cet acteur qui n'a rien compris. Pourquoi ? Il y a de plus en plus d'agressions antisémites, de plus en plus d'agressions racistes, de plus en plus d'agressions homophobes. Pour une raison très simple et c'est en ça qu'il n'a rien compris : c'est qu'aujourd'hui on a fait des castes, l'arabe fait des blagues sur les arabes, les noirs sur les noirs et si tu sors de ta caste, tu es raciste. Maintenant on est tous des blocs les uns contre les autres (...) on s'agresse de plus en plus à cause de ça mais il n'a pas compris encore qu'à cause de ça, les agressions sont en train de monter ! Il dit n'importe quoi". Le chroniqueur de Cyril Hanouna a dit haut et fort ce qu'il pensait.

Par Solène Sab