TPMP menacée par le couvre-feu ? Cyril Hanouna répond

Les annonces d'Emmanuel Macron n'en finissent plus de bouleverser les programmes télés. Lors de l'annonce du confinement, les chaînes avaient dû adapter leurs émissions pour ne plus recevoir de public, respecter les distances sociales et travailler en équipe réduite. Très vite, Cyril Hanouna avait pris la décision de continuer ses émissions, en direct de chez lui. Les chroniqueurs eux, intervenaient pareillement, de chez eux, via webcam. Puis à la fin du confinement, tout avait pu reprendre quasi-normalement avec moins de public et des adaptations en plateau, telles que des protections en plexiglas entre les intervenants. Solution choisie par Nagui dans "Tout le monde veut prendre sa place" et Cyril Hanouna dans "A prendre ou à laisser" mais aussi dans "Touche pas à mon poste".

Des changements dans l'horaire d'enregistrement de l'émission

L'annonce du couvre-feu ce mercredi 14 octobre dans les agglomérations placées en alerte maximale sonne comme un nouveau coup de bambou pour le monde de la culture. Les artistes ont partagé leur amertume sur les réseaux, estimant que cette mesure allait tuer leur travail. A la télévision, se pose la question des émissions enregistrées en direct et diffusées en soirée. C'est le cas de "TPMP". Comment faire pour que le public puisse continuer à venir alors que tout le monde est censé être chez soi à 21h ? Cyril Hanouna a tenu à rassurer ses fans sur le plateau de "TPMP" ce mercredi. L'émission va continuer, mais elle va devoir s'adapter à cette nouvelle contrainte.

"Il y aura encore l'émission et en plateau, on sera là les chéris, tous les soirs. A priori à partir de lundi, il ne devait plus y avoir de public, les personnes qui viennent nous voir n'habitent pas toutes à côté du studio et à 21 heures il faut être chez soi. On est en train de trouver des solutions pour que le public puisse venir. Peut-être qu'on enregistrera avec un petit délai, d'une heure, pour terminer à 20 heures, l'enregistrement et TPMP durera jusqu'à 21h15 comme tous les soirs, le public pourra venir et A prendre ou à laisser continuera", a expliqué l'animateur de C8.

Par Mélanie C.