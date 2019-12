TPMP : Michaël Youn trompé par sa compagne, Cyril Hanouna choqué par ses révélations

Une bien triste anecdote ! Michaël Youn était invité ce lundi 16 décembre sur le plateau de Touche pas à mon Poste pour la promotion de son nouveau film, "Rendez-vous Chez Les Malawas" en compagnie de Christian Clavier et Sylvie Testud. Ce long-métrage de James Huth sortira le jour de Noël et devrait réserver quelques surprises. Par ailleurs, Cyril Hanouna a posé des questions indiscrètes à ses chroniqueurs et à ses invités. Il leur a demandé s'ils avaient déjà été trompés et s'ils l'avaient découvert... Michaël Youn, qui était présent à l'avant-première de Roman Polanski, a immédiatement réagi et est revenu sur une terrible histoire qu'il a vécu et qui l'a traumatisé... Alors qu'il voulait faire une surprise à sa compagne, dont l'identité est restée secrète, il l'a retrouvée dans les bras d'un autre homme...

Il a vu sa compagne embrasser le producteur...

Michaël Youn a partagé sa triste expérience sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Il a expliqué : "C'est pire moi ce qui m'est arrivé. Je peux pas vous dire qui c'est... C'était il y a une quinzaine d'années. Ma fiancée de l'époque était en train de tourner à Vancouver et c'était son anniversaire. J'étais à Paris, j'étais moi aussi en tournage mais il y a eu une journée qui a été annulée. Qu'est-ce que je fais ? Je prends l'avion, Paris-Montréal, Montréal-Vancouver. A Vancouver j'arrive, je pars chez un fleuriste et je prends des fleurs. Je vais l'attendre dans son hôtel et là j'arrive et qu'est ce que je vois ? Elle en train d'embrasser le producteur sur la bouche, devant la réception.". Michaël Youn, sous le choc, a poursuivi en révélant sa réaction sur le moment : "J'ai passé tout le mobilier de la chambre par la fenêtre et après je suis reparti la queue entre les jambes.". Cyril Hanouna a taquiné son invité en lui demandant si depuis ce jour là, il ne mangeait plus de "Tataki"... Etait-ce un indice concernant l'identité de cette personne ? C'est une possibilité et cela pourrait expliquer pourquoi l'histoire entre Michaël Youn et Elsa Pataky n'a pas fonctionné.<

.@MichaelYoun raconte le jour où il a surpris sa compagne avec un autre homme #TPMP pic.twitter.com/5aIYGGDI1T — TPMP (@TPMP) December 16, 2019

Par Solène Sab