TPMP - Michel Drucker : ces lourdes décisions prises à l'hôpital

Michel Drucker va mieux. Depuis la rentrée septembre, son état de santé inquiétait ses plus fidèles téléspectateurs. Et pour cause, l'animateur emblématique de "Vivement Dimanche" a subi une lourde opération à coeur ouvert, suivi d'une longue convalescence de plusieurs mois. En effet, durant cette dernière, Michel Drucker a dû faire face à quelques complications qui n'ont cessé de remporter sa rentrée sur France 2. Mais pas seulement ! Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce jeudi 27 mai, Michel Drucker s'est confié sur les grosses décisions prises lors de son hospitalisation, et l'une d'entre elle fait froid dans le dos. Se croyant condamné, l'animateur avait invité tous ses patrons afin de leur dire au revoir.

"‘Vous prévenez ma femme, mais vous me débranchez'"

"Delphine Ernotte et Stéphane Sitbon-Gomez ne savaient pas que j'étais hospitalisé. Quand je leur ai dit 'il faut venir me voir parce que je vais peut-être vous dire au revoir définitivement parce que j'ai des petits soucis', ils ont pas compris. Ils sont venus le lendemain, ils m'ont découvert sous perfusion depuis un mois, et je leur dis : 'je viens vous dire au revoir parce que ce qui m'attend sur la table d'opération demain est tellement compliqué que même si je reviens, je serai diminué donc je vais dire au revoir à ce métier'".

Mais Michel Drucker ne s'arrête pas là dans les confidences. Un peu plus tard dans l'entretien, l'animateur a confié qu'il avait demandé à son médecin de le débrancher si l'opération se passait mal : "Il n’y a pas d’opération sans risques, et une opération comme la mienne était gigantesque (…) Le protocole c’est ça, l’anesthésiste vient vous voir et vous demande : ‘Si ça se passe mal, on prévient qui ? On va prendre un gros risque avec cette opération’. J’ai dit : ‘Vous prévenez ma femme, mais vous me débranchez’" conclut-il.

Par J.F.