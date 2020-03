TPMP : Mike Horn rend un hommage poignant à sa femme décédée d'un cancer

Mike Horn a frôlé la mort il y a quelques semaines. En exploration dans l'Antarctique avec son équipier, il a dû faire face à une nature pas très clémente. En effet, les nombreuses tempêtes de neige et le recul des glaciers les ont mis dans une position extrêmement inconfortable et dangereuse.

C'est par le biais d'Instagram que Mike Horn avait alerté sur leur situation. "Nous avons installé notre campement avec Borge Ousland derrière une grande arrête, juste à temps avant que les vents violents ne nous frappent. On a bien cru que la tente allait s'envoler avec nous à l'intérieur (…) au moment où je vous parle, nous sommes à bout de force, nous avons perdu beaucoup de poids. Nous nous sentons faibles et nous n'avons plus beaucoup de nourriture, nous en avons assez pour nous sortir d'ici, mais ce sera très dur".

"vis pour moi"

Quelques jours après, une équipe de sauveteurs, accompagnés du journaliste Hugo Clément, venaient récupérer en urgence les deux aventuriers, les sauvant d'une mort certaine. Mike Horn retrouvait alors ses deux filles.

Invité dans Touche Pas à Mon Poste, il est revenu sur cette aventure très difficile. Mais également sur l'autre moment bouleversant de sa vie, la mort de sa femme.

"Tout près de la mort, on a la sensation d'être vivant" a-t-il rappelé avant de se livrer ensuite avec beaucoup d'émotion "J'ai été marié 25 ans, ma femme est décédée d'un cancer il y a 4 ans. Moi j'ai eu une vie comme personne n'a eu et je disais à ma femme : "je ne peux pas vivre sans toi, je préfère mourir avec toi". Puis là elle m'a dit "vis pour moi, ne meurs pas pour moi". Il faut aimer les gens dans la vie, les pousser vers le haut".

Un témoignage qui a beaucoup ému Cyril Hanouna et les chroniqueurs présents autour de la table.

Par J.F.