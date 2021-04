TPMP : Mohamed exprime sa déception de ne pas figurer au casting de Koh-Lanta, All Stars

Le 4 août 2001 a marqué la télévision. Ce soir-là, la toute première saison de "Koh-Lanta" a été diffusée sur TF1. Rencontrant un succès fou, la production remballe et signe des saisons supplémentaires... et ce... même vingt ans plus tard. Avec 28 saisons à son actif, dont 25 diffusées, "Koh-Lanta" est l'une des émissions préférées des Français. Tous les vendredis soir, elle continue de déchaîner les passions... À tel point que la production a prévu les choses en grand pour célébrer comme il se doit les vingt ans de "Koh-Lanta". Le casting de cette nouvelle saison "All Stars" vient tout juste d'être dévoilé par Le Figaro et il s'annonce incroyable... Claude, Teheiura, Clémence, Alix ou encore Freddy retourneront sur une île déserte pour s'affronter et tenter d'aller jusqu'à l'épreuve finale des poteaux. Si les nouveaux aventuriers suscitent déjà tous les intérêts, des anciens candidats sont particulièrement déçus de ne pas avoir pu tenter une nouvelle fois l'aventure.

"C'est une peine"

Ce lundi 12 avril, Cyril Hanouna est revenu sur ce casting cinq étoiles et a convié sur le plateau de "Touche pas à mon poste", deux anciens candidats, dont Mohamed et Sakhone. Mohamed Derradji, devenu célèbre grâce à l'épisode de la chèvre dans la saison 3 de "Koh-Lanta", a été contacté par la production pour tenter le casting de cette édition "All Stars", mais n'a pas été retenu... Une décision qui l'a, à la fois, déçu et mis en colère, comme il l'avait révélé au Figaro : "Sans prétention, je me suis dit que j’avais ma place en raison de mon palmarès." Face au trublion de C8, l'aventurier malheureux a déclaré : "Il n'y a rien de transcendant... J'ai eu le producteur et Denis Brogniart au téléphone, ils m'ont appelé et m'ont dit que je ne faisais pas partie des 40 meilleurs", avant de poursuivre : "C'est une peine, mais après Denis m'a fait comprendre en gros que la route était longue et que ça peut aboutir sur d'autres choses..." Peiné, il a finalement conclu : "Je voulais fêter les 20 ans." L'ancien aventurier peut donc se consoler en espérant être présent dans une autre saison de "Koh-Lanta".

Par Solène Sab