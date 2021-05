TPMP : Moundir fait de glaçantes révélations sur son long combat contre le covid-19

Moundir a eu peur. L'ancien aventurier de Koh-Lanta a contracté une forme grave du covid-19. Placé en réanimation, il avait accepté de partager tous les moments de son combat contre la maladie afin de sensibiliser les internautes et montrer que tout le monde peut être touché. Invité sur le plateau de "C à Vous" ce lundi 17 mai, il avait accepté de se confier sur son parcours : "Il devait avoir une preuve de ce visage qui accepte la mort. À ce moment-là, je ne bouge plus mes jambes et mon bras gauche et le médecin vient me voir en me disant que je suis très mal en point. Il me dit : 'Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir et la seule chose qui peut vous sauver c'est de dormir sur le ventre'" expliquait-il, essoufflé.

"J'ai eu des douleurs que je ne souhaite pas à mon pire ennemi"

Ce mercredi 19 mai, c'est sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste que Moundir a une nouvelle fois raconté son long combat. Et l'animateur a fait de glaçantes confidences lorsqu'Isabelle Morini-Bosc lui a demandé s'il pensait qu'il allait mourir : "Oui, parce qu'à un moment, je vois un voile blanc. Je ne vois plus personne. La réanimation c'est soit vous vous en sortez, soit vous y restez. Moi de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de personnes âgées, j'ai vu des jeunes de mon âge" assure-t-il. Avant de poursuivre : "Je peux comprendre que les gens aient besoin de sortir, notamment les étudiants qui souffrent énormément. Mais je peux vous assurer que ce que j'ai eu, c'est tout sauf une grippe et j'en souffre encore. Et le pire, ce n'est pas le fait d'être en réa, c'est la convalescence qui suit. J'ai eu des douleurs que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Ceux qui pensent que ce covid-19 est une plaisanterie, je ne leur souhaite pas de l'avoir, mais ils comprendront", conclut-il.

