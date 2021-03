TPMP : Nathalie Marquay défend Patrick Poivre d'Arvor, Cyril Hanouna la recadre

Hier soir sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna revenait sur le sujet Pierre Ménès. Le journaliste sportif était présent la veille pour se défendre face à la polémique qui l'entoure depuis la parution du documentaire de Marie Portolano, "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste". Il était revenu notamment sur la scène du bisou avec Francesca Antoniotti et avait déclaré : "Evidemment quand je vois la scène avec Francesca, je ne ferai plus ça aujourd'hui. Mais parce que le monde a changé. C'est #MeToo, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire".

L'animateur demandait donc à ses chroniqueurs si Pierre Ménès les avait convaincu et le journaliste sportif peut compter sur le soutien de Nathalie Marquay.

"c’est irrecevable"

La femme de Jean-Pierre Pernaut a déclaré : "Je suis d’accord, c’était une ancienne époque. C’était une époque où on acceptait quand on s’embrassait. C’était moins choquant et la fille ne disait rien parce qu’il n'y a rien de sexuel non plus".

Mais suite à cela, elle a ajouté : "Mais c’est vrai que maintenant si ça existait, ça serait choquant parce que le temps a changé. Et maintenant, on n’a plus le droit de rien faire. Regardez même à l’époque quand PPDA, il disait : ‘Je faisais juste des petits bisous dans le cou’. Ce n'était pas sexuel non plus."

Des propos qui n'ont pas plu à Cyril Hanouna qui a immédiatement réagi : "Non, mais les bisous dans le cou… Vous le connaissez pas et vous allez lui faire des bisous dans le cou ? Même à l’époque ou pas à l’époque ! Je ne connais pas bien PPDA, je l’ai eu deux fois par SMS, mais je vous dis : ça, c’est irrecevable ! Même il y a vingt-cinq ans. Tu te vois aller vers une meuf (…), tu ne la connais pas et tu lui fais des bisous dans le cou ? On est où là ? On marche sur la tête !".

Par J.F.