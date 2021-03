TPMP : Nathalie Marquay dénonce l'attitude de Jean-Pierre Pernaut à la maison

Depuis le 18 décembre 2020, la vie de Jean-Pierre Pernaut a totalement changé. Après trente-trois ans de bons et loyaux services, le journaliste a quitté la présentation du JT de 13h. Une décision prise après une longue discussion avec sa femme Nathalie Marquay. En effet, Jean-Pierre Pernaut avait eu de nombreux soucis de santé ces dernières années et l'ancienne Miss France souhaitait qu'il lève un peu le pied.

En couple depuis 2001, Jean-Pierre Pernaut avait eu un véritable pour coup de foudre pour la jeune femme. Et depuis, ils ne se sont jamais quittés et l'amour est toujours autant au rendez-vous.

"il met les pieds sous la table"

Le couple connaît donc une nouvelle vie depuis que Jean-Pierre Pernaut ne présente plus le JT. Le journaliste est plus présent au domicile et peut donc profiter encore plus de sa famille. Mais il semblerait qu'il n'aide pas plus que ça Nathalie Marquay aux tâches ménagères. Ce mardi 23 mars sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs comment ils allaient. Lorsqu'il s'est adressé à Nathalie Marquay, l'animateur lui a balancé : "Quand on a Jean-Pierre Pernaut, tu n'as pas une rassrah à la maison".

Il ne le savait pas, mais Cyril Hanouna avait tout faux ! En effet, selon Nathalie Marquay, Jean-Pierre Pernaut n'est pas la personne la plus active de la maison : "A la maison, il n'est pas pareil. Il se repose plus, il met les pieds sous la table. Je dois préparer à manger. Oui, quand même..."

Par J.F.