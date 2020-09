TPMP : Nathalie Marquay-Pernaut révèle son couple avec Pierre Cosso

Ce mardi 29 septembre 2020, les téléspectateurs de C8 ont pu retrouver, comme chaque jour, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs dans "Touche pas à mon poste". L’animateur a reçu l’actrice Virginie Ledoyen. La jolie brune a notamment évoqué les coulisses du tournage du film "La Plage", dans lequel elle donne la réplique au célèbre Leonardo DiCaprio. Elle s’est également confiée sur ses enfants et son duo avec le groupe The Penelopes. Si Virginie Ledoyen s’est montrée plutôt discrète sur sa vie personnelle, la chroniqueuse Nathalie Marquay-Pernaut a été, elle, plus bavarde. La compagne de Jean-Pierre Pernaut a fait une surprenante anecdote sur son passé amoureux.

Une liaison qui a duré plus d’un an !

Nathalie Marquay-Pernaut a révélé son couple avec l’acteur Pierre Cosso, connu pour avoir joué le petit-ami de Sophie Marceau dans "La Boum 2". Une relation qui a duré "plus d’un an" et dont elle n’avait jamais parlé auparavant ! Mais ce n’est pas tout. Après avoir révélé cette liaison - qui a évidemment eu lieu avant sa rencontre avec Jean-Pierre Pernaut -, Nathalie Marquay-Pernaut a raconté une anecdote mémorable. Alors que Cyril Hanouna diffusait des images de malaise à la télévision, il s’est ensuite tourné vers ses chroniqueurs, leur demandant s’ils ont déjà vécu un moment de malaise mémorable. Nathalie Marquay-Pernaut a alors raconté les détails d’un rendez-vous amoureux avec Pierre Cosso. "Il m’invite au restaurant et à un moment, j’ai une de mes couronnes au fond qui a sauté. On était en train de manger et je me dis : ‘Je fais quoi ?’. J’ai dû la sortir discrètement et la cacher. Je n’osais plus rire aux éclats. C’était horrible", détaille celle qui a été élue Miss France en 1987.

Par Matilde A.