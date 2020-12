TPMP : Nathalie Marquay-Pernaut s’en prend violemment à Geneviève de Fontenay

Alors que la cérémonie de Miss France 2021 approche à grands pas, les polémiques autour du concours enflent. Depuis quelques semaines, Geneviève de Fontenay fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause, si l’ancienne directrice du comité Miss France a été conviée au centenaire de l’élection, elle a préféré décliner l’invitation. Tout en s’attaquant à plusieurs reprises à Sylvie Tellier et l’actuel comité Miss France. Des attaques auxquelles Sylvie Tellier a répondu la semaine dernière dans "L’info du vrai" sur Canal+. "Geneviève, je lui rends hommage. Elle fait partie de Miss France. Miss France c’est elle. Moi, je n’ai fait que prendre la suite", a assuré Sylvie Tellier avant de rappeler : "Il ne faut pas oublier que Geneviève a quand même vendu Miss France... pour une grosse somme d’argent. Donc dire qu’on lui a volé une marque qu’elle a vendue, c’est un peu compliqué quand même…". Un avis largement partagé par Nathalie Marquay-Pernaut.

"J'en ai ras le bol"

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste ouvert à tous" ce vendredi 11 décembre 2020, Nathalie Marquay-Pernaut s’en est prise à la dame au chapeau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la femme de Jean-Pierre Pernaut n’a pas mâché ses mots. "Geneviève, arrêtez de nous casser les co****es. Parce que j'en ai marre, marre, marre. J'en ai ras le bol, donc stop. Et Sylvie Tellier, faut arrêter de lui taper dessus parce qu'elle est adorable, elle fait tout ce qu'elle peut", a lancé Nathalie Marquay-Pernaut. Élue Miss France en 1987, Nathalie Marquay-Pernaut a ensuite raconté une anecdote surprenante au sujet de Geneviève de Fontenay. "J'ai envie de le dire à l'antenne : elle a vendu le faire-part de mon mariage", a-t-elle lancé avant d’expliquer : "Je ne l'avais pas invitée, parce qu'on était en discorde, et elle m'avait supplié de l'inviter. Je lui avais dit non. J'avais invité son amie, et j'ai su par son amie qu'elle avait piqué le faire-part de mon mariage chez sa copine". Entre Nathalie Marquay-Pernaut et Geneviève de Fontenay, l’entente n’est plus au rendez-vous.

