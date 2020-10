TPMP : Pascal Balland utilisé par Laeticia Hallyday ? Ludivine Rétory en est persuadée

Laeticia Hallyday est sur toutes les lèvres. En pleine promotion d’un album posthume "Johnny Hallyday - Son rêve américain", la veuve du rockeur enchainait les apparitions médiatiques, jusqu'à l'annonce du reconfinement. Son interview accordée à "Sept à Huit" a suscité de vives critiques. Elle y parlait notamment de sa relation avec Pascal Balland et confiait vivre "un couple à trois". Cependant, quelques jours après la diffusion de ses révélations, il a été annoncé que Laeticia Hallyday et Pascal Balland avaient rompu. Mais un autre rebondissement a déchainé les passions. A peine séparée du restaurateur français, elle a déjà retrouvé l'amour auprès d'un célèbre acteur... Pour les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste", cela est une nouvelle manigance de la part de Laeticia Hallyday.

"il a complÈtement été utilisé"

Ce vendredi 30 octobre, un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste" était présenté par Benjamin Castaldi. Un des débats qui a fait le plus de bruit était une nouvelle fois centré sur Laeticia Hallyday. Alors que le nom de son nouveau compagnon a été dévoilé - il s'agit de Jalil Lespert -, certains chroniqueurs voient sa rupture avec Pascal Balland comme un coup de pub. Pour Ludivine Rétory, la veuve du taulier a orchestré cette séparation. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", elle a expliqué : "Je suis perplexe car comme vous le disiez, les choses sont trop bien agencées. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie qui soit aussi énorme. Tout arrive en même temps et le pauvre ex, Pascal Balland, j'espère qu'il a passé un bon moment car il a complètement été utilisé. C'est un peu le dindon de la farce." La chroniqueuse a également ajouté que la mère de Jade et Joy était prête à tout et une grande manipulatrice. En tout cas, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vivent leur amour au grand jour et déclarent leur flamme sur les réseaux sociaux.

Par Solène Sab