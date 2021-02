TPMP : Pascal Obispo explique pourquoi il a quitté The Voice

Samedi 13 février, TF1 diffusera le deuxième numéro de la dixième saison de The Voice. Cette année, on retrouve les coachs présents depuis quelques années maintenant Amel Bent et Marc Lavoine. Florent Pagny a fait son grand retour cette année après deux ans d'absence et un petit nouveau a rejoint l'équipe, il s'agit de Vianney ! Le chanteur a rapidement fait l'unanimité auprès des internautes, séduits par sa gentillesse et son humanité. Ils viennent remplacer Pascal Obispo et Lara Fabien qui ne seront pas présents pour cette année qui s'annonce exceptionnelle. Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce vendredi 12 février, Pascal Obispo s'est confié sur les raisons de son départ.

"Je suis ravi de voir mes copains"

Face à Benjamin Castaldi qui anime l'émission du vendredi, Pascal Obispo déclare : "J'avais mon application à faire ! Cela demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. On a toujours l'impression qu'on appuie sur un bouton d'une application et que c'est comme ça, mais non. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'équipes à faire tourner et d'albums à produire, donc ça prend beaucoup de temps".

En effet, Pascal Obispo a récemment lancé sa plateforme pour contrer les maisons de disque. Il souhaite devenir totalement indépendant à ce niveau-là et pouvoir choisir la fréquence à laquelle il sort ses titres.

Pascal Obispo a ensuite eu un petit mot pour ses collègues de cette saison : "Je suis ravi de voir mes copains, c'est tous mes copains. Vianney il est top niveau. A priori ça se passe bien pour lui".

Par J.F.