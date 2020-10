TPMP - Pascal Soetens : ce chroniqueur qui n'a pas voulu qu'il intègre l'émission (Exclu vidéo)

Le 1er octobre dernier, Non Stop People vous dévoilait un extrait inédit du passage de Pascal Soetens dans "L'instant de Luxe", l'émission présentée par Jordan de Luxe. Dans cette vidéo, l'ancien éducateur star de TF1 et NRJ12 a poussé un énorme de coup de gueule à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"J'ai une salle de sport (...) Je vous le dis ouvertement : je ne fermerai pas les salles de sport (...) Moi, c'est mon business. Si je ferme là, maintenant, je coule mon business, ça veut dire, je vire mon fils, il n'y a pas plus de salaires. Donc non ! (...) Je suis très en colère, je ne fermerai pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Rien ? Alors, venez me voir", disait-il. Et de poursuivre : "Si la police arrive, je vais les accueillir (...) et ils vont voir qu'il n'y a rien de dangereux dans le sport. On va se révolter, on ne va pas se laisser faire. J'ai déjà eu beaucoup de mal à me relever (...) Si je ferme, je mets la clef sous la porte".

"Je ne sais pas ce que je lui ai fait"

Ce lundi 5 octobre, dans un nouvel extrait de "Jordan de Luxe", Pascal Soetens a parlé du projet qu'il avait de rejoindre la bande de "Touche pas à mon poste" sur C8. "Je n'ai jamais eu de nouvelles de Cyril lorsque je lui ai donné mon contrat. J'y suis peut-être allé un peu au culot. Avec le recul, je regrette de lui avoir proposé un contrat. Je n'ai pas eu d'appels et je crois que ce n'était pas le moment", a-t-il commencé.

Il a ensuite révélé que "certains chroniqueurs" ne voulaient pas qu'il intègre l'équipe. "Monsieur Eric Naulleau", a-t-il poursuivi. "Je ne sais pas ce que je lui ai fait. C'est un mec que j'adore, je ne sais pas ce qu'il a contre moi (...) Je l'apprécie, je le trouve très intéressant (...) J'apprends plein de choses avec lui et je ne sais pas pourquoi, il aurait été dire à Cyril qu'il ne fallait pas qu'il me prenne". Et de conclure en lançant un appel à Cyril Hanouna. "S'il change d'avis, on peut discuter. Je vous adore en plus", a-t-il dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV