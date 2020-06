TPMP : Patrice Laffont nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna (exclu vidéo)

Dans "Face aux médias", Lionel Stan est venu faire le bilan de la saison écoulée pour les émissions de H20 et annoncer les changements prévus pour la rentrée prochaine. Le patron de H20 révèle ainsi que TPMP sera en access tous les jours de 18h30 à 20h15 puis c’est "A prendre ou à laisser" qui prendra la relève. L’émission de Valérie Benaïm "C’est que de la télé" et celle de Matthieu Delormeau "TPMP People" disparaissent. Lionel Stan promet des surprises pour l’émission du vendredi soir "TPMP ouvert à tous" présentée par Valérie Benaïm puis Benjamin Castaldi.

"On est très heureux de l’avoir"

Toujours sur Non Stop People, le patron de H2O fait une autre annonce de taille : l'arrivée de Patrice Laffont comme chroniqueur de "Touche pas à mon poste". "On est très heureux de l’avoir autour de la table. Il n’a pas sa langue dans sa poche. Il a beaucoup de choses à dire, il connaît très bien les médias, il sera là pour réagir à l’évolution du PAF, à toutes les nouvelles marques que l’on verra à l’antenne. On l’attend", annonce Lionel Stan. "Il est là pour nous parler de ce qu’il a pu voir autour de ses 50 ans de carrière", continue-t-il.

En janvier dernier, l’animateur historique de "Fort Boyard" et des "Chiffres et des lettres" faisait le buzz sur Non Stop People révélant être ruiné. "Je suis une cigale, j’ai tout dépensé", lançait-il. "Je ne suis pas dans la mouise, mais si je vis encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile pécuniairement parlant", continuait Patrice Laffont.

L’émission "Face aux médias" avec Lionel Stan diffusée sur Non Stop People est à retrouver ce mercredi 17 juin à 18h45

Par Non Stop People TV