TPMP : Patrick Sébastien bientôt de retour à la télévision ? Il fait une mise au point

Après de longues années à France Télévisions, Patrick Sébastien a été évincé de la chaîne. Si l’animateur a été sous le choc après cette annonce, Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, a fait des révélations sur ce départ dans les colonnes de la version française de Forbes en octobre dernier. Elle a notamment affirmé que Patrick Sébastien était le seul responsable de cette décision : "L'émission qui était formidable par certains côtés, vieillissait un peu. Pas tant les numéros qui étaient présentés que ce qui se passait autour. L'audience baissait fortement. On a donc demandé à Patrick Sébastien d'évoluer, de moderniser le concept, mais il a décliné. Patrick Sébastien est très doué, c’est un grand animateur, il sait repérer des talents incroyables. J'aurais sincèrement préféré qu’il nous dise : “OK, je comprends, on bosse”. On l'aurait toujours à l'antenne". Des propos qui ont bien évidemment poussé Patrick Sébastien à répondre. Et alors que les fans de l’animateur espère le revoir prochainement à l’antenne, il a finalement répondu.

"J’en n’ai pas du tout envie"

Invité sur le plateau de TPMP ce jeudi 3 décembre, Patrick Sébastien a révélé qu’il ne comptait pas faire de grand retour à la télévision : "Je ne reviendrai pas, je n’ai plus du tout envie. C’est comme un chagrin d’amour, tu mets un an pour te désintoxiquer. Et j’ai mis un an pour digérer le fait que j’avais bossé pendant 35 ans. Et puis la manière dont ça s’est passé surtout". Et lorsque Cyril Hanouna a voulu savoir s’il accepterait une autre chaîne que France Télévisions, Patrick Sébastien est resté sur ses positions : "Non. Mais même ailleurs ! D’abord, j’en n’ai pas du tout envie. Et deuxièmement, ils ne me veulent pas. Le public, le problème, c'est qu'on ne lui demande pas son avis". Interrogé par la suite sur les appels de chaînes souhaitant le recruter, Patrick Sébastien a avoué que personne ne l’aurait contacté : "Même pas une petite chaîne de radio mais ça ne me dérange pas parce qu'avec tout ce que j'ai à faire". Patrick Sébastien enchaîne en effet les projets sur les planches de théâtre. Pour l’été 2021, il souhaite se produire pour le spectacle "Le Plus Grand Cabaret du Monde".

Par Alexia Felix