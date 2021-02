TPMP - Pékin Express 2021 : Loïc revient sur sa relation difficile avec Sabine

La nouvelle saison de "Pékin Express intitulée "Sur les pistes de la Terre Rouge" a débuté ce mardi 23 février sur M6. A l'issue du premier numéro, le binôme d'inconnus formé par Sabine et LoÏc a été éliminé. Amer de sa courte aventure, la professeure de musique de 51 ans n'a pas réussi à s'entendre avec le jeune homme de 33 ans. "Il m’a gâché mon aventure. Ce qui est dommage, c’est que je vivais des moments super chouettes mais on ne partageait rien", a-t-elle confié à Télé-Loisirs sans vouloir régler ses comptes. Invité dans TPMP ce mercredi 24 février, LoÏc est revenu sur leur relation difficile en reconnaissant que son attitude a été "dure".

"Je peux comprendre sa frustration"

"Je peux comprendre sa frustration, parce que recevoir mon comportement... voilà", a avoué LoÏc en tentant d’expliquer son attitude : "Je suis parti pour faire une compétition, on est pris dans une course". Le jeune homme qui a confié s'être excusé auprès de Sabine, s'est également montré compréhensif que "ça a pu choquer des téléspectateurs". Déçu d'avoir dû quitter l'aventure aussi tôt, LoÏc a tout de même vécu des bons moments bien que le montage de l'émission a davantage montré les désaccords entre le binôme. "J'ai été quand même déçu et je me suis permis de leur faire savoir, parce qu'il y a un lien de cause à effet. On ne s'énerve pas comme ça, surtout dans une aventure comme Pékin Express. Forcément je suis un compétiteur, je n'aime pas perdre, et quand on a des échanges, j’essaie d'imposer mes idées", a-t-il ajouté.

Par Marie Merlet