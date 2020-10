TPMP : Philippe Etchebest s'en prend une nouvelle fois à Emmanuel Macron

Philippe Etchebest défend depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus la cause des restaurateurs. En effet, ce dernier n'a pas hésité à pousser pléthore de coups de gueule sur les plateaux télévisés afin d'interpeller Emmanuel Macron concernant la fermeture des restaurants lors du premier confinement. Le 13 avril dernier, il poussait un violent coup de gueule dans l'émission "C à Vous" : "Je ne suis pas exempte de ces problèmes-là, j'ai aujourd'hui 60 salariés dans mon entreprise, j'ai un restaurant qui est fermé. Tout mon personnel est en chômage partiel et j'ai avancé l'argent, je me suis engagé pour rassurer mon personnel, ne vous inquiétez pas on va subvenir aux besoins". Il ajoutait ensuite : "On est en plein dans le cauchemar. Je pense à tous ces restaurateurs que j'ai aidé, qui était déjà en difficulté, il avait peut-être une chance de s'en sortir après mon intervention, mais là je crois que c'est définitivement mort".

Et ce mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron a annoncé que les Français devaient subir un nouveau confinement. Et évidemment, qui dit confinement, dit restaurants et bars fermés. Une décision qui fait une nouvelle fois rougir de colère Philippe Etchebest, qui s'est récemment retrouvé au bord des larmes. Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce jeudi 29 octobre, le chef emblématique de M6 a déclaré : "Imaginez-vous sans restaurant, sans bar, qu'est-ce que vous feriez ? Métro, boulot, dodo ? C'est ce qu'il va se passer en vrai. Le lien social va être rompu et ça va être terrible (…) On ne peut pas rivaliser avec la santé, c'est important. Mais comment aujourd'hui en 2020 on doit choisir entre santé et économie ?".

Il ajoute ensuite : "On n'a pas le choix aujourd'hui, on subit. Les syndicats doivent se battre pour nous. Il faut aider la profession, et l'aider pour de vrai !".

"On n'a pas le choix, on subit les choses"@Chef_Etchebest pousse un coup de gueule contre la fermeture des bars et restaurants #TPMP pic.twitter.com/DwdQzCp94B — TPMP (@TPMP) October 29, 2020

