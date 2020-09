TPMP : Pierre Palmade annonce son retour dans les Enfoirés

Il y a quatre ans, Pierre Palmade annonçait son retrait de la troupe des Enfoirés. Il avait annoncé officiellement des problèmes de santé, alors qu'en réalité, l'ambiance en coulisse aurait eu raison de l'humoriste. Au micro de RTL, Pierre Palmade avait confié à l'époque qu'il ne fermait pas totalement les portes étant donné que "ça se décide d'année en année, deux semaines avant". Il en avait ensuite confié un peu plus sur les différentes tensions coulisses : "Depuis que beau­coup de jeunes chan­teurs sont arri­vés, ils ont pris les choses en main, donc je recon­nais pas mes copains".

une bonne nouvelle pour ses fans !

Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce lundi 7 septembre, Pierre Palmade s'est confié sur ses nombreux projets et a fait une confidence qui risque de plaire à ses fans. En effet, l'humoriste a dévoilé qu'il était de retour dans la troupe des Enfoirés après quatre ans d'absence. Il explique tout d'abord à Cyril Hanouna les raisons de son départ : "A 23 ans, j'étais la coqueluche, j'étais le petit jeune, au milieu de Souchon, Patricia Kaas, Cabrel… Et puis j'ai vieilli. Des petits jeunes sont arrivés et ne m'ont pas reconnu. Il n'y avait pas la même fête, c'est devenu plus sage". Pierre Palmade annonce ensuite son retour : "Mais je vais y retourner là, car c'est le seul endroit où on peut faire rire 16 000 personnes".

Par J.F.