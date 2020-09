TPMP : Pierre Palmade clashé après son passage, l'humoriste répond à ses haters

Un passage qui a fait du bruit ! Ce lundi 7 septembre, Pierre Palmade était l'invité de Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". Son passage a créé un malaise sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, l'humoriste s'est retrouvé au coeur d'une polémique sur Twitter. Les internautes ont été nombreux à le clasher et à le juger "défoncé" ou bien même "bourré". Si après un retour pub de "Touche pas à mon poste", Pierre Palmade a décidé de se défendre après que son attaché presse lui ait signalé ces nombreux tweets, l'humoriste n'avait pas réellement pris conscience de l'ampleur de la situation...

Atteint d'une conjonctivite

Sur le plateau de Cyril Hanouna, Pierre Palmade a tenté de répondre à ses détracteurs en optant pour une nouvelle provocation. S'il s'est défendu de ne pas être "bourré", il a fini par se déshabiller et se retrouver en jupe devant les téléspectateurs. Une réponse qui a beaucoup plu à tous ses fans. Cependant, les critiques ont continué, notamment après que Pierre Palmade ait annoncé qu'il buvait une "vodka pomme" en plein direct sur le plateau. Cyril Hanouna a alors tenté de calmer le jeu tout en précisant qu'il fallait "boire avec modération". Si l'humoriste a continué ses pitreries jusqu'à la fin de l'émission, il a tenu à s'exprimer dans la soirée sur son compte Facebook, en poussant un coup de gueule. Il s'est exprimé : "La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool... Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de TPMP ! Ben non mes yeux étaient rouges et moi j’étais intimidé et joyeux d’être là ! Je peux vous dire que vous m’avez jamais vu ivre et défoncé.". Il a poursuivi : "Mais bon j’ai fait des confidences sur mon passé turbulent alors les ploucs s’en donne à cœur joie ! Vous m’avez gâché la fête !". Le message est passé.

La conjonctivite n’a rien à voir avec la defonce et l’alcool... je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué... Publiée par Pierre Palmade sur Lundi 7 septembre 2020

Par Solène Sab