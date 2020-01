TPMP : Pourquoi Cyril Hanouna a choisi Ayem Nour comme nouvelle chroniqueuse

De retour pour l'année 2020, l'équipe de "Touche pas à mon poste" accueille une nouvelle recrue. Après le départ d'Agathe Auproux, Cyril Hanouna a décidé de recruter Ayem Nour pour débattre autour de la table. Révélée avec "Secret Story", l'ancienne star de la télé-réalité avait co-présenté "Le Mag" sur NRJ12 auprès de Matthieu Delormeau avant de prendre les commandes du "Mad Mag" en 2016 et 2017. Passée également entre temps par la chaîne "June", elle s'était éloignée de la télévision depuis. Ayem Nour a donc créé la surprise sur le plateau de TPMP ce mardi 7 janvier en se dévoilant en tant que chroniqueuse à la fin de l'émission.

"C'est quelqu'un qui a un très bon fond"

Tandis que la bande de TPMP s'est montrée favorable à l'arrivée d'Ayem Nour, Cyril Hanouna a expliqué les raisons de son choix. "Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Ayem. Je pense que c'est un profil qui n'existait pas autour de la table et moi, la principale qualité que je demande à un chroniqueur, c'est d'être gentil et d'être sympathique et surtout d'avoir un très bon fond", a-t-il expliqué sur ce qu'il recherche d'un chroniqueur, et ajoute : "ici, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a que des gentils autour de la table. Je ne veux que des gens qui soient là pour s'amuser". Pour Cyril Hanouna, Ayem Nour semblait donc remplir ces qualités pour s'intégrer à l'équipe : "C'est pour ça que j'ai choisi Ayem parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et c'est quelqu'un qui a un très bon fond et qui est une belle personne. Je me suis dit qu'avec ça, elle pouvait bien s'intégrer dans l'équipe et c'est un nouveau profil".

Par Marie Merlet