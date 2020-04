TPMP : quand Bigflo confie avoir dragué une chroniqueuse

Depuis 10 ans maintenant, Cyril Hanouna anime "Touche pas à mon poste". Malgré la mesure de confinement imposée pour limiter la propagation du coronavirus, il propose une alternative depuis chez lui nommée "Ce soir chez Baba". Mercredi 1er avril, en plus des chroniqueurs habituels du talkshow, Enora Malagré est intervenue. La soirée s’est déroulée dans la bonne ambiance. Cyril Hanouna a fait des confidences sur la saison prochaine et dévoilé le nom du prochain chroniqueur qu’il aimerait recruter. Des personnalités étaient invitées dans l’émission. Parmi elles, le chanteur Bigflo qui a fait une étonnante révélation qui concerne l'une des chroniqueuses…

Une révélation qui en entraîne une autre

Le rappeur originaire de Toulouse a décidé d’être honnête et de révéler le nom de la chroniqueuse qu’il a essayé de draguer. "J’ai sincèrement, et au premier degré, tenté de draguer Kelly sur Instagram à un moment donné" confie le chanteur. Malheureusement pour lui, Kelly Vedovelli a révélé au cours de l’émission ne plus être un cœur à prendre. Puisque la soirée se déroulait sur le ton de la confidence, Cyril Hanouna a fait un aveu à Bigflo.

"Je voulais te dire, un jour, j’ai pris un autre numéro de téléphone, et je me suis fait passer pour toi pour brancher Kelly" puis il continue, "A un moment même je l’ai embrouillée parce qu’elle ne répondait pas. Je lui ai dit ‘Pour qui tu te prends Djette de merde, tu sais qui je suis ? Je suis Bigflo !’" Une révélation à laquelle ne s’attendait pas le jeune rappeur visiblement très surpris par cette nouvelle. En réponse il s’exclame, "C’est pas drôle du tout de faire ça ! C’est pas drôle du tout ! Je suis passé pour un fou !"

Par Non Stop People TV