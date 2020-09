TPMP : qui est Patrick Chanfray, la nouvelle recrue qui séduit les téléspectateurs ?

Chaque nouvelle saison de Touche Pas à Mon Poste accueille son lot de nouveaux chroniqueurs. La dernière saison a été marquée par le départ de Matthieu Delormeau, présent dans l'émission depuis plusieurs années maintenant, l'ancien animateur de NRJ 12 souhaitait se consacrer à d'autres projets. Un départ commenté par Cyril Hanouna dans un entretien accordé au Parisien. "Matthieu a énormément donné. Avec lui, j’étais au spectacle confiait-il". "Mais TPMP, c’est énormément de pression pour les chroniqueurs, car ils sont obligés de donner leur avis tous les soirs. Moi, je mets mon grain de sel, je peux me laisser emporter, car c’est mon caractère, mais je suis là pour recadrer le débat."

Patrick chanfray fait l'unanimité

Cyril Hanouna a donc dû mettre les bouchées doubles pour cette 11ème saison. L'animateur a recruté entre autres Patrice Laffont, ancien animateur de France Télévisions, Jordan de Luxe qui présente "L'instant de Luxe" sur Non Stop People, mais également l'ancien journaliste sportif de beIN Sport Thomas Villechaize. Mais l'une des recrues les plus remarquées est sans aucun doute Patrick Chanfray qui présente la chronique "Le JT de Patrick Chanfray". Et ce dernier n'est pas inconnu du grand public puisqu'il est comédien. On a pu le voir dans des pièces telles que "Les hommes se cachent pour mentir" ou encore pour dans One man show "Patrick Chanfray au tableau". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses premières chroniques ont réussi à convaincre les téléspectateurs. Sur Twitter, les internautes sont conquis et de nombreux commentaires le prouvent : "Patrick Chanfray c'est la meilleure recrue de cette rentrée", "excellent moment avec Patrick Chanfray", ou encore "Ah mon nouveau chouchou @patrickchanfray est là".

Ah voici mon préféré qui @patrickchanfray on va bien se marrer encore je pense#tpmp — baba on t aime (@Elodsil) September 3, 2020

