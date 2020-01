TPMP : qui est Sophie Coste, la nouvelle chroniqueuse de Cyril Hanouna ?

2020 est l’année de la nouveauté pour Cyril Hanouna. Le 6 janvier dernier, le présentateur avait repris du service aux commandes de "Touche Pas à Mon Poste", après plusieurs semaines de pause pour célébrer la fin de l’année 2019. Lors de son émission, Baba avait révélé qu’une nouvelle chroniqueuse prendrait place autour de sa table. Très inspiré par la première saison de "Mask Singer" - remportée par Laurence Boccolini en décembre dernier – Cyril Hanouna avait demandé à sa nouvelle recrue de se vêtir d’un costume de chouette jusqu’à la fin du programme. La Chouette avait ôté son masque à la fin du direct, révélant Ayem Nour. Ce lundi 13 janvier, l’animateur a présenté un autre nouveau chroniqueur du nom de Guillaume Genton. Un spécialiste des médias qui avait déjà fait une apparition dans "Touche Pas à Mon Poste" en 2017.

M6, TF1, RFM… Elle n’est pas une inconnue

Cyril Hanouna ne s’est pas arrêté là. Mardi 14 janvier, lors d’un nouveau numéro de "TPMP", il a présenté une troisième nouvelle recrue aux fanzouzes lors d’un traditionnel tour de table. Son nom ? Sophie Coste. "Vous vous réveillez très tôt", a-t-il d’abord lâché à cette journaliste en précisant, dans la foulée, qu’elle assure la matinale de Chérie FM de six heures à neuf heures. En effet, à 43 ans, Sophie Coste n’est pas une novice dans sa discipline. Ravie de rejoindre l’équipe de Baba, elle est d’abord passée sur les antennes de RTL2 et RFM. Sophie Coste a toutefois fait ses armes à la télévision. De 1997 à 2000, elle avait présenté l’émission "Des clips et des bulles", le mercredi après-midi. Elle a également présenté "Allô quiz" et "Retour gagnant" sur TF1, avec Bruno Roblès et Jean-Pierre Foucault au début des années 2000. En juillet 2007, France 2 lui avait donné sa chance. Elle a donc été chroniqueuse dans "Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ?", émission présentée par Stéphane Bern. Sophie Coste a rejoint la famille de C8 à la rentrée 2019. Car si elle a fait sa première apparition dans "Touche Pas à Mon Poste", elle est l’une des chroniqueuses d’Eric Naulleau dans "De quoi j’me mêle".

Par Laura C-M