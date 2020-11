TPMP : René Malleville annonce à Cyril Hanouna qu'il quitte l'émission

Trop, c’est trop pour René Malleville. Lassé par l’ambiance sur le plateau de "Touche pas à mon poste", le chroniqueur marseillais a annoncé qu’il quitte l’émission, et pour cause. Ce mercredi 18 novembre, Cyril Hanouna et toute sa bande sont revenus sur le très controversé professeur Raoult. Si son premier fan s’est bien volontiers amusé des pièges que lui a tendu l’animateur - depuis quelques semaines en faisant venir un sosie de son idole, au cours du débat l’homme de 73 ans a menacé de quitter le plateau. Alors qu’il a tenté d’évoquer les nombreuses accusations à l’encontre de l’infectiologue en revenant sur l’interview accordée à Jean-Marc Morandini plus tôt dans la journée, le supporter de l’OM n'a pas apprécié les rires de ses camarades et notamment de Benjamin Castaldi.

"Moi je m'en bats les c*** de lui. Toi quand tu parles de tes conneries (...) ils doivent se taire. Tu te crois quoi toi ?", s’est-il emporté en interrompant son intervention qu’il avait pourtant préparée pendant "une heure et demi". Voyant l’ancien animateur de TF1 et Baba toujours hilare, René Malleville s’est levé en clamant à nouveau : "Je m'en vais. (...) Je me casse moi. Je suis pas là pour faire le comique de la troupe. Je suis pas là pour faire le comique des petits bobos parisiens là". Si les autres chroniqueurs ont réussi à le convaincre de rester, le Marseillais a lancé quelques mots à l’intention de ses fans, mais aussi de Cyril Hanouna, plus tard dans la soirée sur Facebook.

Le message qu'a envoyé René Malleville à Cyril Hanouna

"Message envoyé à Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril, je m'excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean Michel. Si tu n'étais pas là, ils seraient personne », a-t-il commencé par écrire. Si au début, il dit avoir accepté "le bizutage", là "ça va plus", a-t-il estimé. "J'ai 73 ans, j'ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu'on me prenne pour un con. À Marseille ils m’idolâtrent, mais commencent a me demander ce que je fous là". Avant de poursuivre : "J'ai une famille, ma femme, mes trois enfants et mes cinq petits enfants qui ont une p*** de haine, je te dis pas. Donc voilà, je préfère arrêter avant que je fasse une connerie. Ils ne me connaissent pas. Je préfère en rester là. Bises mon ami". Sur Twitter, le chroniqueur a ensuite invité les téléspectateurs à regarder TPMP : "Demain, RDV dans TPMP À 19h30. Ne ratez pas le début de l’émission".

Une décision que semble approuver ses abonnés. "Tout mon soutien René..et pourtant j'adore cyril Hanouna, mais la ce soir pas top les réactions de Castaldi, Jean-Michel et Baba… Force a vous", "Tout à fais raison tout mon soutien, d’ailleurs je regarde beaucoup moins l’émission à cause de ça. Courage René", ou encore "Désolée que ça se passe ainsi mais c'est vrai que c'est tellement irrespectueux… Aux yeux de tous, en plein direct.. c'est une honte. Je pense qu'il vont me perdre aussi je supporte plus. Bravo René de rester vous-même" et "Ils nous prennent pour des paysans, tu as pris la bonne décision…", peut-on lire parmi tous les commentaires sur Facebook.

Par C.F.