TPMP : René Malleville annonce officiellement son départ

C'est une séquence qui fait beaucoup parler depuis quelques heures maintenant. Ce mercredi 18 novembre sur le plateau de Touche Pas Mon Poste René Malleville a quitté l'émission. Et pour cause, alors qu'il présentait un sujet sur Didier Raoult mais ce dernier n'a pas pu finir. Benjamin Castaldi et Jean-Michel Maire se sont moqués pendant de longues minutes sur son accent. Agacé, il a annoncé le soir même sur Facebook qu'il quittait l'émission "Message envoyé à Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril, je m'excuse mais demain est mon dernier jour. Marre de cet abruti de Castaldi et de Jean-Michel. Si tu n'étais pas là, ils seraient personne".

René Malleville ajoutait ensuite : "J'ai 73 ans, j'ai eu une vie trépidante, respecté par tout le monde, je ne viens pas dans ton émission pour qu'on me prenne pour un con. À Marseille ils m’idolâtrent, mais commencent à me demander ce que je fous là (…)".

"Je m'en vais avec beaucoup de regrets"

Ce jeudi 19 novembre, Cyril Hanouna qui l'avait récemment piégé a décidé de mettre le trio face-à-face afin d'apaiser les tensions. Benjamin Castaldi s'est excusé à plusieurs reprises et assure une nouvelle fois qu'il ne s'est pas moqué directement de René Malleville mais bien de son texte et du nom du médecin. L'ancien présentateur de Secret Story a ensuite confié avec beaucoup d'émotion qu'il avait été menacé de mort.

Jean-Michel a ensuite pris la parole "Je m'excuse évidemment. Je m'en suis pris au professeur Raoult, mais certainement pas à René."

Cyril Hanouna tente d'apaiser les tensions "Je peux comprendre qu'il ait été blessé qu'on pense qu'on se moque de lui" avant de laisser la parole à René Malleville en larmes. "Ma femme était en larmes. Je n'ai pas supporté. J'en ai beaucoup parlé avec ma famille. Vos excuses c'est très bien (…) Je m'en vais de cette émission avec beaucoup de regrets, c'est ma décision." Les chroniqueurs espèrent malgré tout que le week-end le fera changer d'avis.

