TPMP - René Malleville : Lionel Stan revient sur son départ de l'émission (Exclu vidéo)

Chaque mercredi, Jacques Sanchez est aux commandes de son émission "Face aux médias" qu'il présente sur Non Stop People. Ce mercredi 20 janvier, l'animateur s'entretient avec Lionel Stan, le directeur général de la société H2O. L'occasion pour ce dernier de parler des programmes de C8, notamment de "Balance ton post", émission à laquelle participent, entre autres, Geoffroy Lejeune (directeur de Valeurs Actuelles), Rokhaya Diallo et Gaspard Gantzer. "Ils continuent en 2021. Ils ont trouvé leur place. On est très content. L'idée, c'est d'avoir encore toutes les tendances politiques représentées", dit-il dans un extrait inédit.

Quant à "Touche pas à mon poste", Lionel Stan envisage-t-il de continuer l'émission sans Cyril Hanouna ? "C'est indissociable. Cyril Hanouna, c'est TPMP. C'est déjà la 11e saison. Il arrivera un moment où peut-être il faudra passer à autre chose. Ce n'est pas le cas, les audiences sont bonnes (...) Benjamin Castaldi fait des bons scores le vendredi (...) mais l'âme de TPMP, c'est Cyril. C'est du show, et ce divertissement-là, c'est Cyril (...) C'est tout un univers de Cyril, c'est la famille. Je ne l'imagine pas sans Cyril. Je pense qu'il fera toujours évoluer la marque (...) Il est suffisamment fort pour la faire évoluer, garder la marque et lui en tant qu'animateur", répond-t-il.

"Tous les chroniqueurs le regrettent"

Dans ce même extrait, Jacques Sanchez aborde le départ de René Malleville de "Touche pas à mon poste". L'occasion pour Lionel Stan de revenir sur ce qu'il a apporté à l'émission de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur. "On a quand même fait deux mois magnifiques avec René Malleville. Il a trouvé sa place", commence-t-il.

Et de poursuivre sur son départ de l'émission : "Il faut savoir qu'il a 72 même 73 ans, qu'il vit à Marseille. Qu'il venait passer deux jours à Paris, en plus avec cette période de confinement, pas évident de se retrouver seul dans sa chambre d'hôtel à Paris, que sa femme, au bout d'un moment, il l'a bien expliqué, a aussi dit : 'Ça suffit, j'aimerais t'avoir à mes côtés, aux côtés des petits-enfants, reste à Marseille' (...) Tout le monde l'adore, tous les chroniqueurs le regrettent, c'était un super perso, il est adorable. J'espère qu'il reviendra de temps en temps autour de la table".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV